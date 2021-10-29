بايدن يصل روما لحضور قمة مجموعة العشرين فى بداية رحلته الأوروبية

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت مبكر الجمعة إلى روما للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد حضوريا لأول مرة منذ تفشي كوفيد-19، قبل أن يتوجه الى غلاسكو لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26".



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، يبدأ بايدن، ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة بعد جون أف كنيدي، رحلته الأوروبية الجمعة بلقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان. كما سيلتقي ايضا الجمعة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتعهد زعماء دول مجموعة "العشرين" باتخاذ إجراءات لمحاربة "الخطر الوجودي" الذي يمثله التغير المناخي، حسب مسودة البيان للمجموعة، التي نقلتها وكالة "رويترز".

وورد في المسودة، أن زعماء "العشرين" يدركون ضرورة الخطوات العاجلة ليكون هدف كبح التغير المناخي لمنع ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة سيليزية، قابلا للتحقيق.

وتعهد زعماء الدول بتقليص انبعاثات غاز الميثان بشكل ملموس، مؤكدين على ضرورة تقليص الانبعاثات العالمية من الميثان بنسبة 30% من مستوياتها الحالية بحلول 2030.

وأكد الزعماء على سعيهم إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون بشكل عام في الثلاثينات من القرن الجاري.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".