الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات بنسبة 50٪؜

مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء، على تخفيض القيمة الايجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات ودورات المياه بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة بنسبة ٥٠٪ لشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١.

وقال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن المجلس سبق ووافق على الإعفاء للمستأجرين بنسبة ٥٠٪ بداية من مارس ٢٠٢٠، ثم وافق على الإعفاء التام للمستاجرين منذ يونيو ٢٠٢٠، وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢١، لتستمر هذه الإعفاءات لأكثر من عام ونصف.

كما وافق المجلس على تسجيل 7 قطع أثرية بكنيسة ماري مينا العجمائبي بفم الخليج بمنطقة آثار السيدة زينب والخليفة في سجلات قيد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وهى تضم حامل أيقونات مذبح القديس مارمينا العجمايبي وحامل إيقونات مذبح القديس قزمان ودميان والملاك غبريال، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارينهام وسارة أخته، وحامل ايقونات مذبح القديس.

مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار أزمة فيروس كورونا تخفيض القيمة الايجارية المتاحف والمواقع الأثرية

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