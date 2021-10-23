مفوضية الانتخابات بالعراق: قبول جميع الطعون المقدمة والنظر فيها خلال يومين

أعلنت مفوضية الانتخابات فى العراق، اليوم، أنها ستستكمل الإجراءات المتخذة في حال ثبتت صحة وجود تلاعب داخل محطات اقتراع بناء على الطعون المقدمة والتي تم قبولها، وستقوم بالنظر بجميع الطعون خلال يومين.

وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات- وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إنه جرى قبول الطعون التي تضمنت وثائق وأدلة وهي بذلك أصبحت قانونية وسيتم إعادة فرزها وعد أصواتها يدويًا وأكملنا النظر بثلثي الطعون المتسلمة من أصل 1400 طعن وسنكمل النظر بالعدد الكلي خلال يومين".

وأوضح أن "توصيات مجلس المفوضين بشأن قبول الطعون أو ردها ترفع إلى الهيئة القضائية بمفوضية الانتخابات وهناك 3 قضاة في الهيئة القضائية وقراراتها ملزمة"، وفي حال التأكد من وجود تلاعب بالمحطات المطعون بنتائجها سيحال الموظفون المتواجدون فيها للقضاء، أيضًا قد يتخذ قرار بإلغاء جميع الأصوات في حال ثبت وجود تلاعب فيها".

ولفت إلى أن "نتائج الفزر اليدوي ستعتمد في حال ظهر اختلاف بناءً على الطعون وربما يحدث تغيير بنتائج المراكز المطعون بها إن ثبت وجود تلاعب" ، مشيرًا إلى أن "إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتم بعد إكمال عملية النظر بالطعون وقرارات الهيئة القضائية بشكل تام".