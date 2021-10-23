السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات بالعراق: قبول جميع الطعون المقدمة والنظر فيها خلال يومين

الإنتخابات العراقية
الإنتخابات العراقية

أعلنت مفوضية الانتخابات فى العراق، اليوم، أنها ستستكمل الإجراءات المتخذة في حال ثبتت صحة وجود تلاعب داخل محطات اقتراع بناء على الطعون المقدمة والتي تم قبولها، وستقوم بالنظر بجميع الطعون خلال يومين.

وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات- وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إنه جرى قبول الطعون التي تضمنت وثائق وأدلة وهي بذلك أصبحت قانونية وسيتم إعادة فرزها وعد أصواتها يدويًا وأكملنا النظر بثلثي الطعون المتسلمة من أصل 1400 طعن وسنكمل النظر بالعدد الكلي خلال يومين".

وأوضح أن "توصيات مجلس المفوضين بشأن قبول الطعون أو ردها ترفع إلى الهيئة القضائية بمفوضية الانتخابات وهناك 3 قضاة في الهيئة القضائية وقراراتها ملزمة"، وفي حال التأكد من وجود تلاعب بالمحطات المطعون بنتائجها سيحال الموظفون المتواجدون فيها للقضاء، أيضًا قد يتخذ قرار بإلغاء جميع الأصوات في حال ثبت وجود تلاعب فيها".

ولفت إلى أن "نتائج الفزر اليدوي ستعتمد في حال ظهر اختلاف بناءً على الطعون وربما يحدث تغيير بنتائج المراكز المطعون بها إن ثبت وجود تلاعب" ، مشيرًا إلى أن "إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتم بعد إكمال عملية النظر بالطعون وقرارات الهيئة القضائية بشكل تام".

بغداد مفوضية الانتخابات فى العراق العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

أول تعليق من «الإفتاء» على نقل عضو من الخنزير للإنسان

وكيل وزارة النفط الليبية: آثار إيجابية لمذكرات التفاهم بين البلدين فى مجال الطاقة (حوار)

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

مصدر: لجنة كورونا تدرس تخصيص أحد لقاحات التطعيم للحوامل

الباز يكشف ملامح التغيير الحكومي قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال