أمطار خفيفة على مدن وقرى القليوبية

شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة على أنحاء المدينة وسط إستمرار حركة مرور المواطنين وإستمرار حركة البيع والشراء بالمحلات خلال تلك الفترة فيما أعلنت محافظة القليوبية الطوارئ لمواجهة الأمطار في حال تزايدات كميات الأمطار.



في وقت سابق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الإنتهاء من تنفيذ 2898 غرفة جديدة لصرف الأمطار بالمناطق الساخنة والحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين العامة والتي كانت تعاني من التأثر الشديد في الحركة المرورية والمشاة أثناء فترات هطول الأمطار في موسم الشتاء وخاصة في طريق مصر إسكندرية الزراعي وانفاق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بالمدن وأنفاق الطريق الزراعي.



وفى سياق متصل تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المواقع وقطع الأراضي بمدينة بنها في إطار خطة المحافظة لاستغلال الأماكن والمواقع وقطع الأراضي واستغلالها لإقامة مشروعات ذات نفع عام للمواطنين أو مشروعات صغيرة للشباب بهدف الحفاظ على أصول الدولة والقضاء على المظاهر العشوائية التي تنتج عن إهمال تلك الأماكن.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد الرياح التوفيقي عند منطقة المنشية حيث وجه الهجان بسرعة تقنين أوضاع الشباب الذين أنشئوا أكشاك حضارية على الرياح التوفيقي بالمنطقة، بالتنسيق مع مديرية الري مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائما لمساندة الشباب والوقوف بجانبهم وخلق فرص عمل طالما في إطار قانوني.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري 15 مايو بالمنشية ووجه رئيس مدينة بنها باستغلال أسفل الكوبري وإقامة محلات وأكشاك حضارية ومنظمة للشباب وعمل تصميم هندسي للمنطقة بحيث يتم إنشاء تلك المحلات بشكل لا يعيق الحركة المرورية.



كما تابع المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض على مساحة 3000 متر مربع خلف مجمع المحاكم بالمنشية ووجه المحافظ باستغلالها في إقامة مشروعات للنفع العام للمواطنين.