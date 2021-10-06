الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بإجماع الأصوات.. مصر رئيسًا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الاقتصاد والاجتماع والثقافة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

انتخبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السفير الدكتور محمد عز الدين عبدالمنعم، رئيسا لها بإجماع الأصوات، وذلك خلال دورتها السبعين المُنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن فوز السفير عبدالمنعم بهذا المنصب الرفيع بالإجماع، يأتي معبرًا عن دعم وتقدير المجتمع الدولي للإسهام المصري الهام في مجال صون ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولي، ويعكس ما يتمتع به عز الدين من مكانة دولية وكفاءة وخبرة دبلوماسية وأكاديمية واسعة.

وسيتم خلال أعمال الدورة الحالية للجنة استعراض التقارير الدورية المقدمة من كل من الكويت وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبوليفيا ونيكاراجوا، وذلك بموجب اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي انضمت إليها 163 دولة من بينها مصر.

الامم المتحدة مصر مندوب مصر الدائم لجنة الأمم المتحدة الكويت اتفاقية العهد الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسي يستكمل مسيرة تطهير سيناء من الإرهاب

لماذا غاب رئيس الزمالك عن افتتاح مونديال الأندية لليد؟

الرئيس السيسى يوقع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

سمير فرج: «السيسى» هو الملازم أول الوحيد الذى حصل على امتياز تحت قيادتى

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران