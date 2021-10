الأوبرا تعلن تأجيل حفل النجمة التونسية آمال المثلوثي

أعلنت إدارة الأوبرا المصرية، عن تأجيل حفل النجمة التونسية آمال المثلوثي، الذى كان من المقرر اقامته، الجمعة المقبل الموافق 8 أكتوبر، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وعلم «الدستور» من مصادر خاصة أن «المثلوثي» اعتذرت عن تقديم الحفل لظروف خاصة بها خارجة عن ارادتها، خاصة أن الحفل كان يمثل لها عودة للقاء لجمهورها من جديد بعد غياب دام عدة سنوات، كما أن الحفل كان من المقرر إقامته تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن تذاكره قد نفدت بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن تتفق «آمال» مع إدارة الأوبرا على موعد جديد لإقامة الحفل، خاصة أن الكثير من جمهورها أعرب عن حزنه الشديد بعد تأجيل الحفل لأجل غير مسمى.

وطرحت أمال المثلوثى مؤخرًا آخر ألبوماتها والذى حمل اسم "يوميات تونس Tunis Diaries"، ويضم 18 أغنية، مقسمة عبر ألبومين في ألبوم واحد، حيث يحوي النصف الأول تسع أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها "حلم" و"م الروح" و"ما لقيت" و"Princess Melancholy" و"في كل يومين"، بينما يشمل النصف الثاني تسعة أغنيات "كوفرز"، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغني البريطاني David Bowie، إلى جانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.

يذكر أن أمال المثلوثى، أحيت العام الماضى، حفل ختام النسخة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي تشدو خلاله بمقتطف من ألبومها الجديد، في أول إطلالة غنائية لها في مصر بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها.