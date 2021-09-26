الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فلسطينيًا فى الخليل عقب الاعتداء عليه بالضرب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا فلسطينيًا عقب الاعتداء عليه وعلى مواطنين آخرين بالضرب، بعد قيام مستوطنين برشق منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة بمنطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل.



وقال شهود عيان إن المستوطنين في بؤرة "حفات جال" الاستيطانية رشقوا منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة في منطقة جبل جالس وتعود لعائلة التميمي، وأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب عرف منهم المسن راشد حامد الزرو التميمي (63 عاما)، وحامد وفرج شاكر الزرو التميمي.



وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فرج التميمي، عقب الاعتداء عليه، ويتعرض أهالي منطقة جبل جالس لاعتداءات متواصلة من قبل مستوطني "حفات جال" بهدف إرغامهم على الرحيل لسرقة أراضيهم لتوسيع المستوطنة المذكورة.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أسيران محرران، و أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل الشاب علي تيسير زكارنة، عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين، والعبث بمحتوياته.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من بلدة عقابا شمالا، بعد مداهمة منزل ذويه.. وفي الخليل، اعتقلت تلك القوات أسيرا من بلدة بني نعيم شرقا، على مدخل بلدة يطا جنوبا.. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية من بيت لقيا غربا، عقب دهم منزل ذويها بالبلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بدو شمال غرب القدس، فيما اعتقلت من بيت لحم مواطنا آخر قرب مسجد بلال بن رباح، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين.

فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، اليوم الجمعة، خلال اعتداء المستوطنين عليهم في قرية سوسيا قرب يطا جنوب الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على المواطنين خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للقرية، للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في قرى التواني وسوسيا ومسافر يطا.