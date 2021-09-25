«الرعاية الصحية» تطلق حملات طرق الأبواب للتوعية بمرض «الزهايمر» بالأقصر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدة حملات لطرق الأبواب ضمن فعاليات حملة (مش هتنسانا)، والتي أطلقتها الهيئة بالتزامن مع الاحتفال العالمي لـ "ألزهايمر"، وتستمر حملة طرق الأبواب للكشف الطبي الشامل على كبار السن في الأقصر، على مدار أسبوع في إطار مشاركة الهيئة في إحياء الاحتفال العالمي بمرض الزهايمر.

وتابع بيان الهيئة، أن حملات طرق الأبواب بمحافظة الأقصر شملت زيارات منزلية لإجراء الفحص الطبي الشامل لبعض كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء فحوصات قياس نسبة السكر في الدم ومعدل الضغط، وذلك بهدف الاطمئنان على صحة أهالينا وخاصة في الفئات العمرية الأكثر احتياجًا للرعاية العلاجية بمحافظة الأقصر.

وخلال الحملة، قام فريق المبادرات والتوعية بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر بتوزيع الأدوية على أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى توعيتهم بتعليمات أخذ جرعات الأدوية، والتأكيد على ذويهم بضرورة التواصل المستمر مع وحدات ومراكز طب الأسرة للمتابعة الدورية للحالة الصحية لذويهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في محافظة الأقصر، وخاصة أهالينا من كبار السن في الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات والرعاية الصحية، والبعيدة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب بالمنازل، بهدف رفع الوعي لديهم عن اتباع نمط الحياة الصحية السليم، وإجراء الفحص الطبي الشامل لهم في بيوتهم، دون الحاجة لانتقالهم إلى الوحدة أو مركز طب الأسرة لإجراء الفحوصات، والتي تعد واجب أصيل والتزام على الهيئة تجاه منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف شمول التغطية الصحية كافة المنتفعين، وبما يسهم بشكل عام في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة (مش هتنسانا)، التوعوية بمرض "ألزهايمر" عبر صفحتها على الفيس بوك، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لـ "ألزهايمر"، استهدفت منها، التوعية بمرض ألزهايمر وأعراضه وأساليب الوقاية منه، وذلك من خلال منشورات وفيديوهات توعوية بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص ، كما تم نشر ملصقات توعوية داخل الوحدات والمراكز مع عرض بعض الڤيديوهات التوعوية بالشاشات الداخلية لمنشآت الهيئة بالأقصر، علاوة على إنارة بعض المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر" باللون القرمزي، كمشاركة من الهيئة في إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر.