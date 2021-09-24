عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة، اليوم، في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- في بيان اليوم الجمعة- أن حوالي 50 ألف مصلٍ أدوا الصلاة في الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وأشارت الدائرة إلى أن قوات الاحتلال أعاقت وصول العديد من المصلين إلى المسجد، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، اليوم الخميس، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مطالبة بوقفها فورًا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبوالفول، أن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكًا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، وتمثل ممارسة مرفوضة تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي".

وشدد الناطق الرسمي بحسب ما نقلت صحيفة "خبرني"، على أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شئون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

واقتحم مئات المستوطنين، أمس الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ويكثف المستوطنون من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل" المزعوم دعوات المستوطنين المتطرفين باقتحامه اليوم.

والخميس الماضي، أدانت الهيئات الإسلامية في القدس اقتحام "يهود متطرفين" باحات المسجد الأقصى، محذرة من أن هذه الانتهاكات جزء من مخطط حكومي إسرائيلي لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد.

واستنكر مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء، وديوان قاضي القضاة في القدس، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى في بيان، "تصاعد الانتهاكات والهجمة الشرسة من المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك وتصرفاتهم الاستفزازية لمشاعر المسلمين والتي بدأت تأخذ منحى خطيرًا خاصة خلال فترات الأعياد اليهودية، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة وكل أذرع الأمن الإسرائيلية المختلفة".