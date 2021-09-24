الأحجار الكريمة تمنع الطاقة السلبية وتساعدك على النجاح في العمل (صور)

تستخدم الأحجار الكريمة منذ آلاف السنين على الرغم من أن فائدتها لم يتم إثباتها علميًا، وزادت شعبيتها بشكل كبير مؤخرا ويبرز عشاق ومعجبين هذه الأحجار فوائدها من خلال تأثيرها الخاص بالطاقة.

كيف تستخدم الأحجار الكريمة في الحياة اليومية؟



مع افتتاح المزيد من متاجر الأحجار المخصصة في جميع أنحاء العالم أصبح من السهل دمجها الآن في كافة جوانب الحياة بدءا من الصنادل مرورا باستخدامها كاكسسوارات انتهاء باستخدامها في الزجاجات وفيما يلي أبرز أنواع هذه الأحجار، أكثرها فائدة وشهرة وفقا لموقع vogue.

حجر الجمشت



حجر الجمشت



يساعدك هذا الحجر الملون الأرجواني أو الخزامى على تكسير الروابط السامة وينظف بعمق الجسم والعقل والهالة من الطاقة السلبية أو التي تسبب الإدمان، كما يُنسب إليه الفضائل الوقائية من الأمراض.

حجر الكوارتز عديم اللون



حجر الكوارتز عديم اللون



يحتوي هذا الحجر الصافي على مجموعة كاملة من الألوان ويضيء وينشط حياتنا.

وتعد هذه البلورة هي الأكثر توافرا على كوكب الأرض من الأحجار الكريمة.

وللحصول على الفائدة من الكوارتز ما عليك سوى إمساك الحجر بين يديك والتركيز على ما تريد تحقيقه.

حجر لا سيترين



حجر لا سيترين

هذا الحجر الأصفر البرتقالي يشبه الشمس وهو مثالي لتقوية دوافعك وطموحاتك، وترتبط هذا الحجر كذلك بالحظ والكرم.

اللازورد



اللازورد



لدينا جميعًا خلفية عنه وله فوائد إيجابية، حيث يشجعنا اللازورد وهو بلورة زرقاء منقطة ببقع بيضاء وذهبية على العمل بامتياز.

الفيروز

الفيروز



يتم تقدير هذا الحجر الأزرق والأخضر في ثقافات السكان الأصليين، ومن قبل العائلة المالكة لفضائله الوقائية والعلاجية المقدسة.

لا فلوريت

لا فلوريت

يسمي حجر فلوريت قوس قزح حيث أنه مخطط بخطوط خضراء وأرجوانية وزرقاء وبيضاء ويقال إن هذا الحجر المهدئ قادر على تقليل التهاب الجسد وإضاءة العقل المشوش وغير المنظم.

ويعتمد البعض على هذا الحجر للدراسة والعمل وتحسين الإنتاجية.

حجر اليشم

حجر اليشم



حجر الوفرة والحظ و كان اليشم ذو الألوان الخضراء الرائعة موضع تقدير من قبل الأزتيك في الثقافات القديمة.

ويقودك هذا الحجر إلى طريق النجاح والحظ في العالم المادي ، ويمنحك إحساسًا بالإنجاز.

التورمالين الأسود



التورمالين الأسود



تتمتع هذه البلورة السوداء غير الشفافة بخصائص حيوية قوية جدًا ، وتكمن فائدته في تحويل الموجات السلبية بعيدًا عن الهالة الخاصة بك وبعيدا عن منزلك.



العقيق



العقيق



يمنحك الحجر ذو لون النار وهو العقيق الأحمر الطاقة بعدة طرق فإذا جربت اصطحاب حجرًا من العقيق إلى صالة الألعاب الرياضية شوف يتحول إلى مدرب جيب يشجعك على مزيد من التمرين.