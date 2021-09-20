الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الطاقة السعودي: المملكة تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، إن المملكة تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأضاف خلال كلمته في اجتماعات وكالة الطاقة الذرية في فيينا، أن المملكة تؤكد أهمية التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي.

وانطلقت اليوم الاثنين في فيينا فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته العادية السنوية الخامسة والستين وتستمر أعمال الدورة حتي يوم الجمعة المقبل ويضم الوفد المصري وزير الكهرباء ورؤساء الهيئات النووية سيعود الي البلاد يوم الأربعاء المقبل قبل انتهاء المؤتمر بيومين.

وتشارك بوني جينكينز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة- في تصريح، السبت: إن جينكينز ستنضم خلال هذا المؤتمر العام إلى وزيرة الطاقة جينيفر جرانهوم، والتي ستقود وفد الولايات المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن جينكينز ستلقي كلمة خلال المؤتمر الذي سيعقد على هامش أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المعاهدة الشاملة لحظر اختبارات الصواريخ النووية يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء، بأنه على هامش الاجتماع، يعقد لقاء ثنائي بين أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، وأمين عام الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للبحث في تعاون طهران مع الوكالة وتحديد موعد جديد لزيارة غروسي إلى إيران.

وقال مدير الوكالة الذرية: "نريد مناقشة الأمور الطارئة الخاصة ببرنامج إيران النووي قريبا بطهران".

وكان جروسي قد انتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة ولكنه توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران الأسبوع الماضي تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها.

وزير الطاقة السعودية الطاقة النووية الالتزام السلمي اجتماعات فيينا معاهدة الانتشار النووي

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