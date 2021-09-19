انطلاق فعالية المبتكر الصغير بنقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت فعاليات المبتكر الصغير، التي تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت وهى ضمن فعاليات "الكامب الصيفي".

- 62 طفلا يشاركون في الفعالية

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن عدد الأطفال المشاركين فى دورة المبتكر الصغير عددهم 62 طفلا تحت إشراف مدرب متخصص لتنمية مهارات الاطفال.

فعالية المبتكر الصغير

وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن دورة المبتكر الصغير من أنجح الدورات التدريبية فى الكامب الصيفي، ولاقت قبولا كبيرا من المهندسين وأبنائهم لذلك تم تنظيم مرحلة ثانية من الدورة التدريبية بناءً على رغبة الأعضاء.

يذكر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية أطلقت نشاطا متنوعا لأبناء المهندسين بعنوان "الكامب الصيفى" والذي يستمر طوال فترة الصيف، وهو نشاط ترفيهي وعلمي ورياضي، يضم عددا من الفعاليات والدورات التدريبية التي تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين فى كافة المجالات.

فعالية المبتكر الصغير

- ندوة عن مستقبل الطاقة في مصر والعالم

وكانت قد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، ولجنة الصناعة والطاقة، أمس، ندوة "الهيدروجين، ومستقبل الطاقة في مصر والعالم"، بحضور المهندس شريف هدارة وكيل لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، كما شارك في الندوة المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ، على تطبيق "زووم "وأعضاء لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين.

ومن جانبه قال الدكتور حسـن لطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بمستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم، ومنها طاقة الهيدروجين الأخضر في ظل ظاهرة التغيرات المناخية التي تلقي بتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والإنسانية.

فعالية المبتكر الصغير

وأضاف إن نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة حريصة على تنظيم ندوات لإلقاء الضوء على أهم التطورات التكنولوجية والموضوعات الهامة التى تواجه المهندسين فى التخصصات المختلفة.

وأشار إلى أن الهيدروجين هو مصدر للطاقة النظيفة المنسية لسنوات طويلة وتم تهميشها لسنوات وساهم في ذلك التقنيات الحديثة بفعل التطور السريع ، ولكن تم إدراج الهيدروجين ضمن خطة الدولة فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتنوعة والبديل باعتباره العنصر الأكثر وفرة في الأرض.