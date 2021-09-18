«الهيدروجين ومستقبل الطاقة» في ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية (صور)

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة د. محمد هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة، برئاسة الدكتور حســن لطفى، ندوة "الهيدروجين، ومستقبل الطاقة في مصر والعالم"، بحضور شريف هدارة، وكيل لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق".

كما شارك في الندوة أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، على تطبيق زووم وأعضاء لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين.

ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

من جانبه، قال د. حسـن لطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية إن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بمستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم ومنها طاقة الهيدروجين الأخضر في ظل ظاهرة التغيرات المناخية التي تلقي بتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والمجتمعية والإنسانية.

أضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة حريصة على تنظيم ندوات لإلقاء الضوء على أهم التطورات التكنولوجية والموضوعات الهامة التى تواجه المهندسين فى التخصصات المختلفة.

أشار إلى أن الهيدروجين هو مصدر للطاقة النظيفة المنسية لسنوات طويلة وتم تهميشها لسنوات وساهم فى ذلك التقنيات الحديثة بفعل التطور السريع ، ولكن تم ادراج الهيدروجين ضمن خطة الدولة فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتنوعة والبديل باعتباره العنصر الأكثر وفره فى الأرض.

ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

وأكد وكيل لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ، أن الهيدروجين ليس الحل الابدى والسريع لحل كافة مشاكل الطاقة ولكنه هو أحد الحلول الذى يساهم فى منظومة الطاقة البديلة. واضاف إن الاعتماد على مصدر واحد فقط للطاقة يسبب خطورة استراتيجية بارزه، مشيرا إلى أن هناك خطة لوضع الهيدروجين ضمن مصدر من مصادر الطاقة الهامة ليشكل نسبة ٢٠٪ من مصادر الطاقة عام ٢٠٥٠. كما تحدث عن كيفية التخزين وتوزيع الهيدروجين والطاقة البشرية التى ستتعامل مع هذا المصدر البديل للطاقة خلال تطبيقه .

ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

وانتهت الندوة الى عدة توصيات تفعيلا لدور نقابة المهندسين المصرية كبيت خبرة استشارى هندسي للدولة:

1- أهمية تأسيس بيت خبرة مصري يضم افضل الخبراء الوطنيين والدوليين المتخصصين والفنيين والاقتصاديين في مجال انتاج طاقة الهيدروجين.

2- التأكيد على أن دور بيت الخبرة المقترح هو وضع خطط العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لانتاج الهيدروجين في المجالات الرئيسية الآتية:

أ‌- دراسات السوق لكل مكونات سلسلة الامداد والاستهلاك.

ب‌- دراسة توطين تكنولوجيا طاقة الهيدروجين على ان تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع.

جـ- دراسة وسائل نقل الهيدروجين وامكانيات اجراء تحولات له حتى يمكن تصديره.