الآن لينك الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 من أكثر الكلمات التي تحتل مؤشرات البحث وتحصد نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة من قبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية ممن خضعوا لامتحانات الدور الثاني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان النتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عنها و موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.



موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن خضعوا لامتحانات الدور الثاني والتي أجريت خلال الفترة من 4_13 سبتمبر الجاري سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل، وذلك ليتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2021 مع طلاب المرحلة الثالثة والتي ستبدأ غدا السبت 17 سبتمبر عبر الموقع الرسمي للوزارة وتستمر لمدة 6 أيام حيث مازال هناك أماكن شاغرة في 50 كلية بجميع الجامعات المصرية بخلاف المعاهد العليا يمكن إلحاقهم بها منها كلية التربية الرياضية والفنية والتطبيقية.

لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة دور ثاني

يستعلم طلاب الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي عن نتائجهم في امتحانات الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتمادها رسميا خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء كافة أعمال الكنترول، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة نتائج الدور الثاني

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته كاملة

كتابة اسم المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابعة لها

كتابة رقم جلوس الطالب

تحديد تشعيب الطالب ( علمي، أدبي)

الضغط على زر الإستعلام

ظهور درجات الطالب في كافة مواد الدور الثاني والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 وموعد بدء الدراسة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن خضعوا لامتحانات الدور الثاني والانتهاء من تنسيقهم قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021_2022) ليتمكنوا من الانتظام في دراستهم الجامعية منذ الأيام الأولى للعام الدراسي.