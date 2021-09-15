تفاصيل حكاية عائلة جيجى من مسلسل ورا كل باب على قناة الحياة

انطلق اليوم عرض حكاية "عائلة جيجي" على قناة الحياة وهي ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميا وهي الحدوتة الثانية من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققته الحدوتة الاول "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا.

وتستعرض "الدستور" تفاصيل الحدوتة الثانية "عائلة جيجي" الذي تقدم في 5 حلقات حيث تظهر عائلة جيجي خلال أحداث المسلسل وهم يعيشون في منزل واحد لكن كل واحد منهم في عالم منفصل بعيد عن الآخر، بسبب هوس التريند والركض وراء النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمعون فقط إذا كان عليهم تصوير فيديو جديد، أو إذا انقطع الإنترنت.

ويناقش المسلسل قضايا عديدة منها العلاقات القائمة على الاستغلال، وسنجد فى إحدى حلقات المسلسل الفنانة هدى الأتربى التي تظهر فى دور ملك وهي خطيبة يونس إسلام جمال، كل ما يهمها تصوير إعلانات لنشرها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، دون النظر لأي شيء آخر من علاقات إنسانية، وتؤكد له أنها ارتبطت بأكثر من شخص واشترك جميعهم في كونهم مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حدوتة "عائلة جيجى" بطولة نادين، اسلام جمال، هدى الأتربي، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين الشباب وهى تأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفي وتدور الأحداث في اطار اجتماعي كوميدي.

يشار إلي أن الحكاية الثالثة من المسلسل التي ستعرض بعد حكاية "عائلة جيجي" تحمل إسم "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية، وفيدرا، وميدو عادل، وعماد رشاد، ونور إيهاب، ورانيا ملاح، وهايدى رفعت وإخراج أحمد خالد أمين.

ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة والتي تحمل اسم "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإيمي طلعت زكريا وإخراج إسماعيل فاروق.