الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بإنجاز ملف التحول الرقمي للقضاء على «الفساد»

النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى تنفيذ ملف التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالطرق الإلكترونية للقضاء على جميع مظاهر الفساد والرشوة.

وقال قورة، في بيان، إنه من المعروف أن التحول الرقمى سوف يختصر وقتا كبيرا لإنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين فى مختلف مجالات الحياة، كما أنه سيقضى على الفساد إضافة إلى تغيير ثقافة المواطنين من التعامل ماليا إلى الاعتماد على الدفع بكروت "الفيزا"، مؤكداً أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الملف ليتم القضاء نهائيا على اللقاءات المباشرة بين المواطنين ورجال الأعمال والاستثمار مع مختلف الجهات التنفيذية بالدولة.

وأعلن النائب أحمد عبد السلام قورة تأييده التام فيما يتم من تطوير وتحديث داخل قطاعات الضرائب والجمارك والموانئ ليكون التعامل إلكترونيًا لسرعة إنهاء كل مايتعلق بملفات الضرائب والجمارك والموانئ ولمنع الفساد، مؤكدا أن هناك عدداً من دول العالم انتهت من ذلك الأمر، ما أدى إلى سرعة إنجاز هذه الملفات وانعكاسها إيجابياً على جذب الاستثمارات.

النائب أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب البرلمانية لحزب حماة الوطن مجلس الوزراء ملف التحول الرقمى التحول الرقمي

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حوار بلا أسرار

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