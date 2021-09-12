في ذكرى ميلاد القيصر: سر أول لحن لكاظم ومسيرته من الفقر إلى الغنى

كاظم الساهر مغنٍّ وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية اسمه كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي الموصلي المولد.

يعرف عنه بأنه لحن جميع أغانيه بنفسه باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين لكاظم ألقاب عديدة أهمها "سفير الأغنية العراقية" و"قيصر الأغنية العربية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

حياته

ولد كاظم الساهر بالموصل في 12 سبتمبر 1957، نشأ في بيت بسيط وسط عائلة تتألف من 7 أخوة هم: علي وحسن وحسين وعباس ومحمد وإبراهيم وسالم وأختين أميرة وفاطمة، والده كان يعمل جندي في الحرس الملكي وبعد تقاعده انتقلت العائلة من مدينة الموصل إلى منطقة الحرية في بغداد و كان عمر كاظم حينها 10 سنوات.

عاش الساهر محناً كثيرة بسبب فقره كانت دافعًا له وكانت أساس شخصيته العصامية التي يتميز بها، وكونه تربى في عائله فقيرة كان يعتمد على نفسه، فكان يعمل في عطلاته يبيع المثلجات والكتب وعمل في أحد المصانع للنسيج إلى أن جمع ثمن أول آلة موسيقية جيتار وكان ثمنها 12 دينارًا.

بعدها تعلم العزف على العود، لحن أول أغنية له بعنوان (أين أنتي) وهو في سن الثانية عشر، تخرج من معهد المعلمين ببغداد ، ودرّس الموسيقى للتلاميذ مدة سنة ونصف السنة.

عُيّن معلمًا لمادة الفن والموسيقى في مدرسة كربيش ومدرسة بيناتا إحدى القرى التابعة في شمال العراق أواخر سبعينات القرن العشرين.

دخل بعد ذلك معهد الدراسات الموسيقية ببغداد ودرس بالمعهد لمدة ست سنوات وفي نفس الفترة كانت الحرب العراقية الإيرانية قائمة وكان كاظم جندياً بالجيش العراقي وأحد أفراد المسرح العسكري.

غادر كاظم من العراق وبدأت مرحلة الغربة من عام 1990 حيث عاش في عمّان لمدة سنتين ثم بيروت ثلاث سنوات ثم انتقل في منتصف التسعينات إلى القاهرة واستقر بها لفترة طويلة لكنه من سنوات أصبح يعيش بين أربع مدن ويتنقل بينها وهي الرباط ودبي وباريس وماربيّا، كما يحمل كاظم بالإضافة لجنسيته العراقية كلا من الجنسيتين الكندية والقطرية.

مسيرته الفنية

بدأ حياته الفنية في 1981 حينما غنى أغنية بعنوان ورد العشق من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود، عام 1984.

أصدر أول ألبوماته بعنوان شجرة الزيتون، من كلمات الشاعر أسعد الغريري، ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام ثم مع الشاعر المعروف كريم العراقي في مقدمة مسلسل نادية كانت بعنوان "شجاها الناس" عام 1987.

كانت أولى نجاحاته الفنية عام 1989 في أغنية عبرت الشط من كلمات عزيز الرسام، بعدها سافر إلى الكويت ثم الأردن ومن ثم بيروت التي أوحت له بأغانٍ مثل "نزلت للبحر" و"هذا اللون" و"كثر الحديث" و"إنّي خيرتك فاختاري"، كان أول تعاون له مع الشاعر نزار قباني.

ثم "زيديني عشقاً" و"في مدرسة الحب" اللتين جعلتاه يعتبر من أفضل مطربي العرب، مما جعل أغانيه ترقى إلى مستوى العالمية، لم يكتف الساهر بالغناء والتلحين بل مثل في مسلسل "المسافر" وكان بطلا له.

ويعتبر المسلسل بمثابة ألبوم مصور لتقديم أعمال الساهر. تم اختيار الفيلم الوثائقي موطني My Country ضمن الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم وثائقي وكان كاظم الساهر قد وضع موسيقى وأغنية "يا وطني يسعد صباحك" للفيلم بعد أن اختاره فريق العمل خصيصاً لذلك.

يعتبر كاظم الساهر الفنان العربي الوحيد الذي غنى في القاعة الملكية في بريطانيا، وهو الفنان الثاني في العالم بعد مادونا الذي حصل على مفتاح مدينة سيدني.

حياته الشخصية

تزوج كاظم الساهر حين كان عمره 19 عامًا، مرة واحدة فقط في حياته من ابنة عمه في نهاية السبعينات واستمر الزواج حتى سنة 1996 ولم يتزوج بعدها، وانتهى الزواج بالطلاق، له ولدان، وسام من مواليد 1981، وعُمر من مواليد 1987، وحفيدتان سناء من مواليد 2011، وآية من مواليد 2014 من ابنه وسام.

البرامج

ذا فويس - أحلى صوت الموسم الأول 2013.

ذا فويس - أحلى صوت الموسم الثاني 2014.

ذا فويس - أحلى صوت الموسم الثالث 2015.

ذا فويس كيدز الموسم الأول 2016.

ذا فويس كيدز الموسم الثاني 2017.

تكريماته

- كُرّم من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا وكندا وماليزيا والجزائر والمغرب ومصر وتونس وكرم من شعبه العراقي.

- كما كرمته الكثير من الصحف والمجلات العربية في كافة الوطن العربي من خلال الاستفتاءات التي عملتها وكان كاظم المطرب الأول لسنوات متتالية.

- كُرّم كاظم الساهر في الكثير من المهرجانات التي تقام في كافة الوطن العربي.

- كتبت عنه أكبر الصحف الأجنبية في فرنسا وإيطاليا وأمريكا وماليزيا وتحدثت عنه كثير من الإذاعات الأجنبية.

- كرم من قبل أمير دولة قطر عن أوبريت افتتاح بطولة خليجي 17 في الدوحة.

- كرم من جمعية المرأة العربية من قبل السيدة سوزان مبارك حرم رئيس المصري السابق.

- اعتبر الساهر المطرب العربي الأشهر في آسيا حسب استطلاع شبكة الإعلام الأندنوسية.

الجوائز:

- حصل على أوسكار الأغنية العربية ولقب سفير الأغنية العراقية عام 1996 من بغداد.

- حصل على قلادة الإبداع من بغداد عام 1997 على المسرح الوطني.

- حصل على وسام التفوق بوصية من الملك حسين وسلمته الوسام الملكة نور عام 2000/2001.

- حصل على وسام الاستحقاق من وزارة الثقافة التونسية عام 2000.

- فاز بجائزة أفضل مطرب عربي وجائزة فارس القصيدة والأغنية العربية عام 2001 في مصر خلال مهرجان الأغنية الدولي السابع.

- حصل على جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان عام 2001 وعام 2004 وعام 2012 جائزة الميوركس.

- فاز كاظم الساهر بأفضل مطرب في الشرق الأوسط في استفتاء للإذاعة البرازيلية عام 2002.

- حصل كاظم على جائزة موسيقى العالم عن فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران وجائزة المستمعين عام 2004.

- حصل على وسام الاستحقاق للمرة الثانية في تونس عام 2004 والقى الرئيس السابق زين العابدين خطاب التكريم.

- وفي العام 2005 حصل الساهر على مفتاح مدينة فاس الأثرية العريقة ويعد هو ثاني من يحصل على هذا المفتاح إذ حصل عليه قبله الفنان الكبير السوري صباح فخري.

- حصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو).

- حصل على جائزة الجولدن اوورد لأفضل مطرب عربي لعام 2010

- عاد إلى العاصمة العراقية بغداد في مايو 2011 ليعين سفيراً للنوايا الحسنة لرعاية أطفال العالم وأطفال العراق خاصة.

إنجازاته عن أغانيه

- حصلت أغنية أنا وليلى على المركز السادس عالميًا باستفتاء عملته هيئة الإذاعة البريطانية BBC

- حصل أيضًا على جائزة أفضل أغنية عربية عن أغنية هاحبيبي عام 1996 خلال مهرجان الأغنية العربية الأول بالقاهرة.

- حصل كاظم الساهر على جائزة من اليونسيف عن أغنية تذكر وترجمت الأغنية إلى 18 لغة.

- فازت أغنية أكرهها كأفضل فيديو كليب في مهرجان الأغنية المصورة بالإسكندرية عام 1999.

- كُرّم كاظم الساهر من مجمع الأغنية العربية وقد كرمه د.عصمت عبد المجيد أمين جامعة الدول العربية آنذاك عام 1999.

يعتبر كاظم الساهر أول فنان عربي يشارك في الأولمبيات من خلال أغنية نريد السلام في عام 2004 أولمبياد أثينا، اشتراك كاظم الساهر في حفل كبير في روما بعنوان نحن المستقبل مع نخبة من الفنانين العالميين.

حصل على جائزة صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف)عن أغنية دلع، دُرِّست أغاني كاظم الساهر في الجامعات الأميريكية منها جامعة هارفرد وهي تحتفظ في مكتبتها بألبوم العزيز، و"كثر الحديث" دُرِّست في جامعة أوهاويو من سنة 1997-1999 حول الموسيقى الشرقية.

ألبوماته

ألبوم "كتاب الحب"

"لا تزيديه لوعة"

"الرسم بالكلمات"

"صور"

"يوميات رجل مهزوم"

"انتهى المشوار"

"ملينا البعد"

إ"لى تلميذة"

"حافية القدمين"

"قصة حبيبين"

"أبحث عنك"

"الحب المستحيل"

"حبيبتي والمطر"

"أنا وليلى"

"مدرسة الحب"

"اغسلي بالبرد"

"بعد الحب "

"سلامتك من الآه"

"بانت الاعيبك"

"افرح"

"لاياصديقي"

"العزيز"

"غزال"

"شجرة الزيتون"

فيديو كليبات

قام كاظم بتصوير العديد من الأغاني المصورة وكانت تعرض في بداية التسعينيات على قناة artالموسيقى التابعة ل شبكة راديو وتلفزيون العرب وشركة روتانا ومنها:-

التمثيل

مسلسل "المسافر للمخرج العراقي فلاح زكي".

"مدرسة الحب للمخرج السوري صفوان نعمو مشاركة غنائية"

أغاني مسلسلات

"كلشي بهادي الدنيا"

"ناس وناس"

"شجاها الناس"

"رحال

"حيارى يا زمن، الدالي"

"كتاب الحب، مدرسة الحب"

"نحنا ما بدنا شيء، مسلسل الواق واق"