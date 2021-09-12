كندا.. توقيف متظاهر بتهمة «الاعتداء المسلح» بعد رشقه ترودو بالحجارة

أوقفت الشرطة الكندية متظاهرا بتهمة "الاعتداء المسلح" بعدما رشق رئيس الوزراء جاستن ترودو بالحجارة خلال فعاليات شارك فيها الأخير في إطار حملته الانتخابية في أونتاريو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت شرطة المنطقة في بيان لها إنه "تم توجيه تهمة "الاعتداء المسلح" للموقوف المتحدّر من أونتاريو وسيحاكم في السادس من أكتوبر".

وكان ترودو الذي لم يصب بجروح من جراء الحجارة، قد دان المتظاهرين الذين لا يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء والممرضين.

وأجمع المرشحون لهذه الانتخابات المبكرة على إدانة الاعتداء على ترودو.

ومنذ أيام تلاحق حشود من المعارضين ترودو أينما ذهب احتجاجا على التدابير الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

والجمعة أوقف متظاهر آخر بعدما هدد بقتل رئيس الوزراء.

سجلت كندا 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و522 ألفا و625 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و72 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، و إيطاليا، و إسبانيا، و ألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.