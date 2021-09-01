العثور على جثة «متسول» في الطريق العام بقنا

تكثف أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا، من جهودها للوقوف على لغز جثة متسول عجوز، عثر عليها متوفيا في قرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة متسول ملقاة بأحد الطرق فى قرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

وتبين أن الجثة لـ"ناصر جمعة" 51 عاما، من محافظة أخرى، ويتسول في شوارع القرية منذ فترة طويلة، وجاري معرفة أسباب الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وانتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة.