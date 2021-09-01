الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة «متسول» في الطريق العام بقنا

جثة
جثة

تكثف أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا، من جهودها للوقوف على لغز جثة متسول عجوز، عثر عليها متوفيا في قرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة متسول ملقاة بأحد الطرق فى قرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

وتبين أن الجثة لـ"ناصر جمعة" 51 عاما، من محافظة أخرى، ويتسول في شوارع القرية منذ فترة طويلة، وجاري معرفة أسباب الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وانتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة.

قسم شرطة قنا الطريق العام البحث الجنائي الطب الشرعي النيابة العامة العثور على جثة ربة منزل مديرية امن قنا

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