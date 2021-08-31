77 جريحا خلال 7 دقائق بمعركة بالحجارة تكريما للآلهة فى الهند

أسفر مهرجان تقليدي سنوي يقام بولاية أوتاراخند الهندية، ويتمثل بمعركة يتراشق خلالها المشاركون بالحجارة، عن إصابة 77 شخصًا في 7 دقائق رغم قلة عدد المشاركين هذا العام بسبب كورونا.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي"، أن المئات يشاركون كل عام في المهرجان، الذي يتضمن معركة وحشية يتم خلالها إصابة العشرات بجروح خطرة.

وحسب التقاليد، فإن أربع عشائر تلتقي في أوتاراخند وتلقي بالحجارة على خصومها.

وفي هذا العام، استمرت المعركة 7 دقائق فقط وكان من المفترض أن تكون "منخفضة المستوى" بسبب قلة عدد المشاركين النسبية، لكن الدقائق السبع كانت كافية حتى ينتهي الأمر بإصابة 77 من أصل 300 مشارك بإصابات خطرة.

وكانت السلطات الهندية قد حاولت في العام 2013 إدراج تعديلات على الحفل باستبدال الحجارة بالرصاص المطاطي والفاكهة، لكن لم يقبل أحد هذا التغيير لأن التضحية بالدم هي النقطة المركزية في لاحتفال.

ووفقا للأسطورة، فإن المدينة التي تستضيف هذا المهرجان كل عام قد اجتاحتها الشياطين وبسبب عدم تمكنها من صد التهديد بأنفسها، تلجأ العشائر المحلية الأربع إلى الإلهة "باراهي" للمساعدة، والتي وافقت على ذلك بشرط أن يتم تقديم ذبيحة بشرية لها كل عام.

وفي إحدى السنوات عندما حان وقت تضحية إحدى العشائر بآخر صغارها تكريمًا لباراهي توسلت جدة الصبي إلى الإلهة لتجنيبه ذلك المصير، واستمعت الإلهة إلى صلاتها وعرضت على العشائر بديلًا في كل عام، يلقي أعضاء العشائر الأربع الحجارة الكبيرة على بعضهم بعضًا وهكذا يحل الدم الذي يراق بهذه الطريقة محل الذبيحة البشرية.

وعلى صعيد آخر، سجلت الهند، 42 ألفًا و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونًا و737 ألفًا و939 حالة.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم تسجيل 380 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 438 ألفًا و210 حالات، مضيفة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 31 مليونًا و923 ألفًا و405 أشخاص، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن تعافي 34 ألفًا و763 حالة وخروجها من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.