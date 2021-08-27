الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قراءة روائية في ثورة 1919 ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

بوستر المعرض
بوستر المعرض

تعقد مكتبة الإسكندرية في الثالثة من عصر اليوم الجمعة، لقاء مفتوح تحت عنوان "قراءة روائية في ثورة 1919"، والتي تستضيف الكاتب الروائي إبراهيم فرغلي، ومداخلة مع الدكتور محمد سمير عبد السلام. وتدير اللقاء وتقدمه الكاتبة أماني خليل، وذلك في إطار البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السادسة عشر، والتي تستمر حتى 30 أغسطس 2021.

يتناول اللقاء تناول الإبداع الروائي لثورة 1919 وكيف عبرت عن عظمة هذه الثورة، وكيف التحمت قوى الشعب المصري على قلب رجل واحد، حيث شارك فيها المسيحيين والمسلمين، الشباب والكهول، وكيف خرج طلاب المدارس الإلزامية في طليعتها يهتفون باستقلال مصر، كما خرجت في ثورة 1919 المرأة المصرية وكانت في طليعة المتظاهرين لأول مرة في تاريخها.

وبحسب المؤرخ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة: خرجت ثورة 1919 من حيز كونها ثورة مصرية، لتصبح بحق ثورة ألهمت شعوب العالم معنى الحرية والاستقلال.

وأُعجِب الزعيم الهندي الشهير المهاتما غاندي، إعجابًا شديدًا بثورة 1919، وأدرك مبكرًا أهمية أن يخرج الشعب المصرى فى ثورة عارمة على بريطانيا العظمى التى خرجت منتصرة فى عام 1918 من الحرب العالمية الأولى، وحيث أصبحت بريطانيا سيدة العالم بلا منازع، إذ خرج المصريون فى عز جبروت بريطانيا مطالبين بالحرية والاستقلال، وليواجه هؤلاء بالبنادق والمدفعية، وتصبح دماء وتضحيات المصريين بمثابة العار على جبين التاج البريطانى، وتضطر بريطانيا فى نهاية الأمر إلى الاعتراف من جانبها باستقلال مصر عبر تصريح 28 فبراير 1922، الذى مهما تحدثنا عن عيوبه، إلا أنه ترتب عليه ظهور المملكة المصرية، وصدور دستور 1923، وإقامة الحياة الليبرالية أو شبه الليبرالية التى ما زلنا نفتخر بها حتى اليوم.

ولم يكن الزعيم غاندى، هو الزعيم الوحيد الذي أشاد بثورة 19، بل أشاد بها أيضًا الزعيم التركى الشهير مصطفى كمال أتاتورك، كثورة ألهمت الشعوب معاني الحرية والاستقلال، وتأثر بها الشعب التركى آنذاك، وهو فى خضم دفاعه عن التراب الوطنى.

كما أيقظت ثورة 1919 فى الشعوب العربية معاني الحرية والاستقلال، إذ يُجمِع جل المؤرخين العراقيين على أن ثورة 19 فى مصر كانت هي الثورة الأم لثورة 1920 في العراق، كما تبرز الدراسات السودانية كيف أثرت ثورة 19 في مصر تأثيرًا واضحًا في الثورة السودانية فى عام 1924 بزعامة علي عبد اللطيف. كما تركت ثورة 19 تأثيرًا واضحًا فى بلاد الشام، ويعترف زعماء ثورة 1925 فى بلاد الشام بأن ثورة 1919 هى الثورة المُلهِمة لهم.

قراءة روائية في ثورة ١٩١٩ معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الروائى ابراهيم فرغلي أماني خليل دكتور محمد عفيفي

مواد متعلقة

سعد زغلول ومصطفى النحاس فى صالون زين العابدين فؤاد الثقافى

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

مصدر بـ«الصحة»: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحى «موديرنا» و«فايزر» بداية سبتمبر

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

34 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعزى أمريكا بعد مقتل 13 من جنودها في هجوم كابول