أحمد شيبة يطرح «أنا مش فاضلكوا» على يوتيوب

بعد عدة تأجيلات لظروف وفاة نجل شقيقته طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “أنا مش فاضلكوا”، على موقع الفيديوهات يوتيوب .

الأغنية من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع طه الحكيم، مونتاج محمد حسن، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج إيهاب الطويل.

الجدير ذكره أنه قد أعلن أحمد شيبة عن وفاة ابن شقيقته، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" وهو ما جعله يؤجل طرح الأغنية لعدة أيام قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم ابن أختي.. الرجاء الدعاء له» .

وكانت كلمات الأغنية كالتالي: "وهتزعلوا لو زرعت في يوم جميل..والجميل راح عند حد ماهوش أصيل..واللي بعد بكره يتندم ويرجع.. واما يرجع يبقي حمله التقيل..اقروا التاريخ وحاتعرفوا سيرتي الذاتية..أنا اللي اسمي يتضرب له مليون تحية..واللي قالوا عني كلمة ولو في غيبتي..حاردهالهم بس بدل الكلمة مية..أنا مش فاضلكوا..ما افضي اجيلكم..هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني..وانتم ونصيبكو لما ابقى اجيلكم..بس ابقوا سدوا على اللي جاي من لساني" .

وحل المطرب الشعبي أحمد شيبة ضيفًا على آخر حلقات الموسم الخامس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، وفتح شيبة قلبه وتحدث عن حياته الفنية وبداياته في الإسكندرية حتى احترافه الغناء ومحاربته في أول حياته، وحقيقة خلافه مع محمد رمضان، وسبب عداوة المطرب محمود الليثي له في البداية .

آخر أعمال أحمد شيبة في أوبريت بعنوان «خليك في البيت»، ويدعو شيبة من خلال الفيديو بأن يحتلى كل المواطنين بالعزيمة والإصرار حتى يتم التخلص من مرحلة فيروس كورونا، وهي من غناء المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة، ومن كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع تامر صقر، وفكرة واخراج هيثم عنتر.