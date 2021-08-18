الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من الكارديجان إلى التنانير الطويلة.. كيف تغير شكل الموضة بين الأجيال؟

الكارديجان
الكارديجان

السائد في الموضة هذا الموسم هو الطراز القديم ولكن كل جيل يطور شكل ازيائه الخاصة وغالبًا لا يفهمها كبار السن.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار قدم موقع Bright Side قائمة من 10 اتجاهات في عالم الموضة لم تعد تتواكب مع الجيل الحالي.

الكارديجان:
يناسب ارتداء الكاريجان مع اقتراب فصل الشتاء، ومع ذلك، فقد تم استبدال هذه القطعة الكلاسيكية بأحدث الموديلات مثل سترة الجد الشهيرة أو السترة الأكثر كلاسيكية، يمكن ارتداء هذه الملابس بتشكيلات وقطع مختلفة في كل شيء بدءًا من القمصان الرسمية حتى الملابس غير الرسمية بانواع اقمشة مختلفة سيكون جيدًا معهم. ويمكن ارتدائها حتى في الأيام الحارة لذلك فهذه ميزة إضافية لأنه يمكنك ارتدائها طوال العام.

التنانير الطويلة:
من الأطول إلى المتوسطة، كانت التنانير هى القطعة الرسمية في خزانة الملابس من الاجيال السابقة ولكن  في الوقت الحالي الفتيات الصغيرات اصبحن لا يحبونها او جعلها بموديلات قصيرة وضيقة للغاية.

سترة بومبر:
من الثياب الأخرى التي فقدت بعض المساحة في خزانة الجيل الجديد هى سترة بومبر، التي تم استبدالها بالمعاطف الدافئة ذات الطبعات المتقلبة.

 

طباعة الأزهار:
الملابس بطبعات الازهار كانت عنصر اساسي في خزانة ملابس اى امراة لكن بالنسبة للجيل الجديد، قد لا يكون هذا هو الحال فقد اختارت الفتيات الأصغر سنًا المزيد من المطبوعات "المجردة" ، مثل رسمات المشاهير او فرق الاندرجراوند.

قمصان ضيقة
ستجد أي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا لم يرتدي قميصًا ملائمًا مع بنطال جينز ضيق أو منخفض الخصر ومع ذلك  تم استبدال هذه القطعة التي بدت حيوية للغاية في يومنا هذا بقمصان كبيرة الحجم.

الجينز الضيق:
الثوب الآخر الذي كان يتساقط على جانب الطريق هو زوج قديم من الجينز الضيق مع  اكتساب القطع الأوسع شهرة في عالم الموضة ، أصبحت السراويل واسعة الساق هي المفضلة  وتعود بقصات كلاسيكية أيضًا. 


ازياء رياضية مخملية:
تم ارتداء هذه القطع من قبل العديد من المشاهير في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حتى اليوم لا يزال يمكن رؤية البعض يرتدي واحدة من تلك القطع و يمكن ارتداؤها في العديد من المناسبات لكن جيل الشباب لا "يستمتع" بهذا الاتجاه كثيرًا وقد اختار ارتداء ملابس رياضية بألوان الباستيل مع السترات الصوفية القديمة الجيدة.

ارتداء سترة:
كان المعطف الكلاسيكي أو سترة الدنيم القصيرة قطعة أساسية في أيام الربيع تلك التي يبدأ فيها الطقس يتحسن ويمكن ارتدائه مع فستان لكن الموضة دائمًا في حالة حركة وتتغير الاتجاهات وتفضل الأجيال الشابة استخدام أنواع أخرى من الملابس التي يتم تعديلها أكثر قليلاً للجسم لخلق أسلوب عصري أكثر.

السراويل الجينز:
واحدة من أكثر القطع استخدامًا في الصيف وتم تصميمها بأكثر من شكل لتصبح أكثر راحة.

الأحذية المسطحة:
سقطت الأحذية المنخفضة الرقيقة ، مثل الأحذية المسطحة او الباليرينا بالنسبة للشابات اليوم ، ويفضل الكثير منهن الأحذية ذات المظهر "المكتنز". والأحذية ذات الكعب العالي التي أصبحت عصرية للغاية هذه مثالية للأشخاص الذين يريدون أن يبدو أطول.

المانيكير الفرنسي:
يتذكر أي شخص طلاء الأظافر الفرنسي الشهير الذي كان شائعًا منذ بضع سنوات كان المانيكير المفضل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وكان جنون حقيقي بين المشاهير وغيرهم ولكن تفضل الفتيات الصغيرات الحديثات الأظافر المطلية بألوان براقة مختلفة.

الكارديجان التنانير الطويلة سترة بومبر طباعة الأزهار قمصان ضيقة الجينز الضيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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