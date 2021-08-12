جو بايدن يشكر المدارس على مواجهة حكام الولايات فى قضية الكمامات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سلامة أطفال المدارس ليست قضية سياسية وأعرب عن شكره لمن يقفون في وجه الحكام الذين يسيسون ارتداء الكمامات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

أضاف بايدن، متحدثا في البيت الأبيض، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يعملون ببطولة لإنقاذ الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم: "إن العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا، أبطال، لقد كانوا هم الأبطال عندما لم يكن هناك لقاح".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.