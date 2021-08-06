الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في كفر الدوار

ترأس الأنبا باخوم، النائب باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بكفر الدوار.

وشارك في الصلاة الأب باولو الكلمة المتجسدة، والأب سمعان جميل اللعازري، والأب ألفونس مرزوق الفرنسسكاني.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع، حيث تخلل اليوم العديد من الفقرات التكوينية، والترفيهية نظم المؤتمر الأخ أنطونيوس الفرنسيسكاني، بالتعاون مع رعية الأيقونة العجائبية بميامي.

صوم العذراء مريم

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم السيدة العذراء، الذي يستمر لمدة أسبوعين حتى عيد صعود جسد العذراء مريم منتصف أغسطس المقبل.

وتستعد الكنيسة الأرثوذكسية، غدَا السبت، لبدء صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة أسبوعين حتى عيد صعود جسدها في 22 أغسطس.

صوم من الدرجة الثانية

يعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.

يقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، وعلى ارتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية، ويبعد عن المدينة عشرة كيلومترات تقطعها السيارة في ربع ساعة، وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة غربًا حتى يرى نفسه في مواجهة جبل أسيوط الواقف منتصبًا، وعنده يتجه جنوبًا ثلاثة كيلومترات أخرى إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلومتر، وفي نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير.

كما يمكن للزائر أن يصل إلى الدير عن الطريق الدائري الذي يبدأ عند الكيلو ثلاثة قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو أربعة من الجهة الجنوبية.