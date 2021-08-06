الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في كفر الدوار

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

ترأس الأنبا باخوم، النائب باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بكفر الدوار.

 وشارك في الصلاة الأب باولو الكلمة المتجسدة، والأب سمعان جميل اللعازري، والأب ألفونس مرزوق الفرنسسكاني. 

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع، حيث تخلل اليوم العديد من الفقرات التكوينية، والترفيهية نظم المؤتمر الأخ أنطونيوس الفرنسيسكاني، بالتعاون مع رعية الأيقونة العجائبية بميامي.

صوم العذراء مريم

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم السيدة العذراء، الذي يستمر لمدة أسبوعين حتى عيد صعود جسد العذراء مريم منتصف أغسطس المقبل.

وتستعد الكنيسة الأرثوذكسية، غدَا السبت، لبدء صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة أسبوعين حتى عيد صعود جسدها في 22 أغسطس.

صوم من الدرجة الثانية

يعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.

يقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، وعلى ارتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية، ويبعد عن المدينة عشرة كيلومترات تقطعها السيارة في ربع ساعة، وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة غربًا حتى يرى نفسه في مواجهة جبل أسيوط الواقف منتصبًا، وعنده يتجه جنوبًا ثلاثة كيلومترات أخرى إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلومتر، وفي نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير.

كما يمكن للزائر أن يصل إلى الدير عن الطريق الدائري الذي يبدأ عند الكيلو ثلاثة قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو أربعة من الجهة الجنوبية.

الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي الكاثوليكية صوم السيدة العذراء مريم الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليك كنيسة السيدة العذراء الإيبارشية البطريركية اليوم الرابع صوم السيدة العذراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

لترشيد المياه.. تأهيل وتبطين  2190 كيلو مترًا من الترع المتعبة

«حماية النيل» تزيل 85 تعديًا على النهر وفرعيه فى 10 محافظات

الدولار يتقدم قبل نشر بيانات التوظيف فى الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

أمريكا تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح