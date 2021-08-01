الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخدمة حالات إنسانية.. «الأحوال المدنية» تنفذ مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد «الرقم القومي»

الداخلية
الداخلية

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لعدد 2 حالة إنسانية بإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهما، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية فقد.

وحرصاً من القطاع على التواصل مع المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على الجميع من مشقة الانتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، فقد تم إيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بالأماكن التى يترددون عليها، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.

تفاصيل مأموريات الأحوال المدنية للحالات الإنسانية 

تزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذوى القدرات الخاصة” بمقر ديوان عام القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

واتخذت وزارة الداخلية، عدة قرارات لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدون مجهود، منها تمديد ساعات العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية إلى التاسعة مساء، وافتتاح مكاتب جديدة في كثير من المناطق في القاهرة والجيزة، كما قررت الوزارة استمرار العمل طوال أيام الأسبوع متضمنًا يوم الجمعة في بعض سجلات الأحوال المدنية.

الأوراق المطلوبة وشروط استخراج بطاقة الرقم القومي 

1- استمارة البطاقة من السجل المدني.

2- تقديم إثبات رسمي بالمهنة ومحل إقامة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية، شروط استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل، كالتالي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سن المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عن 16 سنة.

3- يشترط أن يكون للمتقدم بيان ميلاد في السجل المدني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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