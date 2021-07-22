الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير مستشفيات مطروح يتفقد مستشفى التوليد والصحة الإنجابية (صور)

المستشفيات بصحة مطروح
المستشفيات بصحة مطروح

تفقد الدكتور الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مستشفى التوليد والصحة الإنجابية. 

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المستشفيات بصحة مطروح 

جاء ذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومدي رضاء المرضى على الخدمة الطبية المقدمة لهم وتوافر الأدوية والمستلزمات والواقيات وتطبيق أساليب مكافحة العدوي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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المستشفيات بصحة مطروح 

كما قام مدير إدارة المستشفيات بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وكذلك على الأقسام الداخلية وكشك الولادة والمعمل وغرفة السونار.

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المستشفيات بصحة مطروح 

واستمع  إلى شكاوى أحد المرضى والتشاور مع الأطباء وغرفة الطوارئ والعمل على حلها في ختام المرور في حضور نائب مدير المستشفى. وتواجد استشاري التوليد وامراض النساء.

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المستشفيات بصحة مطروح 

وقدم مدير إدارة المستشفيات الشكر والتهنئة بالعيد نيابة عن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة الي الفريق الطبي المتواجد وتقديم الدعم للأطقم الطبية على رأس العمل، والتأكيد على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتطوير المنظومة الطبية بمحافظة مطروح. 

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المستشفيات بصحة مطروح 

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح  وتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

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المستشفيات بصحة مطروح 

وكان تفقد الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح  مستشفى العزل بالنجيلة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

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المستشفيات بصحة مطروح 


واطمئن مدير إدارة المستشفيات على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، 
فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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المستشفيات بصحة مطروح 


وقام الدكتور مبروك سالم مدير ادارة المستشفيات بمراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا  وفقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة  الصحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم مع تقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس.
 

محافظة مطروح الأطقم الطبية عيد الأضحى المبارك ثالث ايام العيد الأدوية والمستلزمات إجراءات الاحترازية

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