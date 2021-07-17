تحرير 4 محاضر لطلاب فى الغربية لحيازتهم "هاتف محمول" فى امتحانات الثانوية العامة

رصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالغربية بإشراف ناصر حسن وكيل الوزارة تحرير ٤ محاضر لطلاب لحيازتهم أجهزة محمول بالمخالفة للتعليمات، وذلك اليوم السبت في امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

وتحرر محضر للطالب "ع.ا.ص"، والطالب "ع.م.ن"، والطالبة" ش. ع. ا"، وكذلك الطالب "ع.ا.ن" بإدارة السنطة التعليمية في محافظة الغربية، لحيازتهم تليفونات محمولة.

وتواصل الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالغربية التحقيق في تلك الوقائع وإخطار وزارة التربية والتعليم بنتائجها مع استمرار أداء الطلاب لامتحاناتهم المقبلة لحين التأكد والفصل فيما إذا كانت تلك الأجهزة قد استخدمت في الغش أو التسريب من عدمه.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تابع صباح اليوم أداء طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة لامتحان مادة الكيمياء والجغرافيا في مدارس مركز ومدينة سمنود، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد متولي رئيس مركز سمنود.

وتفقد المحافظ لجان مدارس السادات الثانوية بنات، سمنود الرسمية للغات، سمنود الإعدادية بنين، بهبيت الحجارة الثانوية وميت عساس الثانوية، حيث أطمئن المحافظ على سير الامتحانات دون أي معوقات وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة التباعد الاجتماعي للطلاب والطالبات.

أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن ٢٢٨٢١ طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادتي الكيمياء داخل ١٢٧ لجنة، بالإضافة إلى ٢١ طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة الجغرافيا في لجنة معهد النور المكفوفين، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بانتظام ولم تبلغ غرفة العمليات بأي أحداث حتى ساعته وتاريخه.