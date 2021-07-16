الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تعلن تخريج أول دفعة من زمالة الصيدلة الإكلينيكية

صورة من صفحة الهيئة
صورة من صفحة الهيئة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تخريج أول دفعة من زمالة الصيدلة الإكلينيكية، تخصص «المعلومات الدوائية».
 وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الخريجين أنهوا مشروع التخرج الخاص بهم والذي عكس مدى الاستفادة من المحتوى والمادة العلمية المقدمة من خلال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة، مشيرة إلى أن تمحورت فكرة المشروع حول المعلوماتية الصيدلية و تطبيقاتها في مجال المعلومات الدوائية لتسهيل وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصيدلية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على رفع كفاءة الصيادلة الممارسين لمهنة الصيدلة لضمان تحسين جودة خدمات الرعاية الصيدلية المقدمة للمرضى والجمهور بجمهورية مصر العربية، وانطلاقا من دور مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة كمركز وطني معنيّ بالتعليم الصيدلي المستمر وتأهيل وتدريب الصيادلة بمختلف القطاعات والمؤسسات الصحية.

ولفتت الهيئة إلى أن مركز المعلومات الدوائية قام باستضافة صيادلة الزمالة منذ أكتوبر 2020، كما قام فريق عمل المركز بتدريبهم على أعمال مراكز المعلومات الدوائية والخدمات التي تقدمها تلك المراكز، موضحة أن البرنامج التدريبي شمل عدة محاور أهمها التركيز على دور أخصائي المعلومات الدوائية في العديد من مجالات الرعاية الصيدلية والمهارات التي تمكنه من القيام بهذا الدور، ومن أبرز تلك المجالات مجال المعلوماتية الصيدلية واستخدام تطبيقات التكنولوجيا في تحسين خدمات الرعاية الصيدلية وبخاصة خدمات المعلومات الدوائية. 

وأكدت الهيئة أنه تم أيضا التدريب العملي والنظري على خدمات المعلومات الدوائية مثل الرد على الاستفسارات والإستشارات الدوائية المختلفة التي ترد من المرضى والجمهور ومقدمي الرعاية الصحية، وكذلك كيفية إعداد وتصميم مواد التوعية استنادا إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر العلمية المعتمدة والمحدثة من خلال مهارات التصميم والكتابة بطريقة علمية وطبية صحيحة، وكيفية إعداد البروتوكولات العلاجية، والمشاركة في تقديم خدمة توعية المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بالاستخدام الآمن والأمثل للدواء، والمشاركة في أعمال التدريب والتعليم الصيدلي المستمر المختلفة للصيادلة والخريجين وطلاب كلية الصيدلة. كما تم التدريب أيضا على اساسيات البحث العلمي والإحصاء الحيوي وكيفية قراءة الورقة البحثية وإعداد مقترح إجراء الدراسات الإكلينيكية وكيفية التقييم الدقيق للدراسات الإكلينيكية قبل استخدامها كمصادر للمعلومات الدوائية.


 

هيئة الدواء المصرية الدراسات الإكلينيكية زمالة الصيدلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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