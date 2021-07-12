تأجيل دعوى تطالب بوقف أعمال «السبكي» لـ26 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى ضد شركة السبكي للإنتاج الفني ووزير الإعلام بصفته بطلب وقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته، لجلسة 26 سبتمبر المقبل.

وأكدت الدعوى أن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، أما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع .

أشارت الدعوى إلى أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بوقف أعمال السبكي وشركته يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية.