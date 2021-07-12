الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف أعمال «السبكي» لـ26 سبتمبر

المنتج محمد السبكي
المنتج محمد السبكي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى ضد شركة السبكي للإنتاج الفني ووزير الإعلام بصفته بطلب وقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته، لجلسة 26 سبتمبر المقبل.

وأكدت الدعوى أن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، أما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع .

أشارت الدعوى إلى أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بوقف أعمال السبكي وشركته يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية.

الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة شركة السبكي للإنتاج الفني مجلس الدولة الفن مرآة المجتمع القيم الإنسانية للمجتمع

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