إجمالي إصابات كورونا في الجزائر 117879 حالة

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم، تسجيل 140 حالة إصابة بفيروس "كورونا" و4 حالات وفاة في يوم واحد.وقال «فورار» في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117 ألفا و879 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3112 حالة وفاة.وأوضح أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82 ألفا و96 حالة، بعد شفاء 102 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا في العناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.