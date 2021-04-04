عبدالمنعم سعيد عن موكب المومياوات: قدمنا عملًا فنيًا وجماليًا للعالم

أكد عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قادرة على النهوض رغم أية أزمات قد تمر بها.وقال سعيد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعقيبًا على نجاح قناة السويس في تعويم السفينة البنمية بعد جنوحها فى مياه القناة: "السفن يمكن أن تجنح ولكن الأمم العظيمة لا تجنح".وأضاف، أن جهود مصر في تعويم السفينة في هذا الوقت القياسى تؤكد أننا أمام مسيرة حقيقية لدولة قادرة على تخطي الصعاب.وأشاد سعيد، بحالة الإبهار التي قدمتها مصر للعالم بأسره في حفل نقل المومياوات المصرية، قائلا: "نقدم عملًا فنيًا وجماليًا للساحة الدولية، وهناك إشادات عالمية منذ الأمس بتنظيم الحفل".