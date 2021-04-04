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الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مظاهرة حب لمصر تزامنا مع حدث موكب نقل المومياوات الملكية، والذي عكس عظمة مصر وحضارتها من الأجداد إلي الأحفاد، وغمر قلوب المصريين بالبهجة والفخر وأعاد لهم من جديد مشاعر الفخر بمصريتهم وحضارة أجدادهم، وشارك الأشقاء العرب من الكتاب المثقفين انطباعاتهم عن هذه المشاهد العظيمة من خلال منشورات لهم عبر حساباتهم الشخصية نرصدها لكم في هذا التقرير.

و كتب المفكر العراقي دكتور خزعل الماجدي، شهدنا اليوم واحدًا من أعظم الأحداث الحضارية في عالمنا العربي والعالم كله، وهو حفل نقل 22 من المومياوات المصرية من المتحف القديم إلى متحف جديد اسمه متحف الحضارة، والذي افتتح اليوم وهو أكبر متحف في العالم كله، ولمن شاهد وعرف المتحف القديم في القاهرة فهذا المتحف أكبر منه بــ 30 مرة، ألف مبروك لشعب مصر وحضارة مصر التي ستكون ملهمة لنهضة حضارية جديدة، وأرفق في منشوره رابط نقل الحفل، قائلا في هذا الرابط سترون موكبًا لا نظير له لمواكب الملوك الــ 22 بمعالجة فنية حديثة.

ومن جهتها قالت الشاعرة السورية رشا عمران، المقيمة بالقاهرة،" الناس كانت متجمعة بالشوارع القريبة على الميدان. تحت بيتي تماما كان في تجمع بالمئات طول فترة العرض صامتين تماما.. ولما الموكب صار يلف الميدان وقفوا باستعداد وضربوا تحية ( تعظيم سلام) شعب ما فيك ما تحبه من كل قلبك".

ومن ناحيتها قالت الروائية التونسية حياة الرايس، "بكل فخر نتابع احتفالية نقل المومياوات الملكية في حفل استعراضي عظيم عظمة مصر الحضارة الفرعونية، على القنوات المصرية"، وبدوره قال الروائي اليمني عبد الرحمن الخضر، مصر تصنع الهرم الرابع هذا المساء، فيما قال الكاتب اليمني محمد عبده الشجاع، مصر احتفت بحدث عظيم في موكب مذهل لنقل الملِكات بصورة تليق بها وتاريخها الكبير

ومن جهتها قالت الكاتبة الإماراتية مريم الساعدي، " عظيمة يا مصر، تاريخ كبير وحضارة عريقة تنحني لها الجباه إجلالًا واحترامًا، موكب مهيب لعل أرواح الأجداد تأخذ بأيدي الأحفاد فيحملون شعلة الحضارة من جديد. واختتمت بوسم #موكب_المومياوات_الملكية".

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