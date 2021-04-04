حزب المؤتمر: حفل نقل المومياوات الملكية «أسطوري»

أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن الحفل الأسطوري الذي شهدته مصر أمس بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، نال إعجاب العالم وأبهر كل محبي الحضارة المصرية.وقال لبن، في تصريحات صحفية اليوم: "الدولة بجميع مؤسساتها كانت على قدر الحدث من حيث التنظيم والترتيبات على أعلى مستوى، موجها التحية لكل من ساهم في خروج الحدث بالشكل الذي يليق بمصر وتاريخها".وأشار مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن ما تشهده مصر من اهتمام بملفي الثقافة والآثار لم يسبق له مثيل، لاسيما في ظل الاكتشافات الأثرية وافتتاح عدد كبير من المتاحف.وأوضح حسام لبن، أن تلك الافتتاحات سيكون له تأثير كبير في جذب مزيد من الأفواج السياحية لمصر، مشددا على ضرورة أن يرافق هذا الحدث حملة دعائية كبيرة بشأن ما تزخر به مصر من كنوز فريدة ولا مثيل لها على مستوى العالم.