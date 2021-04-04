سفير عمان بالقاهرة: يحق لنا كعرب أن نفخر بموكب المومياوات الملكية

احتفى السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بموكب نقل المومياوات الملكية المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة في تدوينة عبر "تويتر": "يحق لنا كعرب أن نفخر بموكب نقل المومياوات المصرية"، مضيفا أن الحدث إنجاز تاريخي وبعث جديد لروح الثقافة والحضارة.وأضاف: "موكب ذهبي مهيب تكريمًا لملوك مصر عبر العصور برعاية فخامة الرئيس المصري، في رحلة من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارات بالفسطاط".