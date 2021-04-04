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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تتحدث عن نفسها.. مشاهير العالم العربي يحتفون بموكب نقل المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:44 ص
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
أمينة ذكى
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تصدر موكب نقل المومياوات الملكية أمس السبت، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط الاهتمام العربي والعالمي، حيث غرد العديد من مشاهير وفانين العالم العربي حفاوة بالموكب.

وكتب الفنانة اللبنانية "إليسا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر: "عرض مبهر عم نتابعو من قلب مصر مع موكب المومياوات الملكية، التاريخ عم يمرق قدام عيوننا لعظمة دولة فيها كل الجمال والتاريخ وانشالله يكون إلها كمان أفضل مستقبل، كبيرة يا مصر بحبك يا مصر".

فيما قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آلن نهيان، الذي نشر مقطع فيديو للحدث من قناة مصرية، وكتب معلقًا: "مصر تجدد جمالها".

وقالت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "فخورة جدا بالعرض الضخم والحدث الرائع الخاص بنقل المومياوات الملكية، مصر تاريخ وحضارة ومرة جديد بتأكد للكل إنها أم الدنيا، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل القائمين على هذا الاحتفال المشرف".

فيما كتب وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله آل سعود: "خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. الحضارة الكبيرة.. في أيدٍ أمينة".

وبدورها قالت الفنانة الإماراتية أحلام، على حسابها الشخصي على "تويتر": "في لحظة وبدون سابق إنذار ولا إعلان، مصر أرادت أن تقول أنا أم الدنيا وتاريخها وحضارتها وعظمتها نعم أنا مصر سيدة كل لحظة وكل وقت وكل زمن، عمار يا مصر العظيمة يا أمنا يا أم الدنيا، أفتخر إني عربية وأنتمي لمصر".

وقال الفنان الكويتي، عبد الله رويشد، على "تويتر" موجها تحياته إلى مصر، معتبرا الحدث التاريخي واحدا من أسعد أيامه.

وكتب الفنان اللبناني سامو زين عبر "تويتر": "حدث تاريخي للإنسانية وفخر لكل مصري وعربي والعالم أجمع ينقل الحدث، تحيا مصر، Egypt the future start from here".

وقالت المطربة اللبناني نجوى كرم عبر حسابها بـ"تويتر": "هيك لازم حضارة تنافس حضارة، وتبقى مصر من الحضارات اللي بينحسبلها ألف حساب، عشتي يا مصر وعاش هرمك سر الدني".

وكتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، عماد عمر: إنه يوم عظيم في التاريخ المصري، وأضاف عبر تويتر: مصر تتحدث عن نفسها باسمى معاني الحضارة والإبداع، يوم عظيم في التاريخ المصري، اتمنى لمصر النهضة والتقدم وان تبقى بلدًا آمنا لشعبها وأهلها وللعرب جميعًا "موكب المومياوات الملكية".

ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة لها عبر "انستجرام"، صورة من الموكب الملكي معلقة: "عظمة على عظمة يا مصر.. موكب المومياوات الملكية".

وعلقت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "اليوم تتجه أنظار العالم بأجمعه لمصر التي طالما كانت رمزا للحضارة والتاريخ.. تحية وتقدير للقائمين على موكب نقل المومياوات الملكية، فخورة بأنني أشهد هذه اللحظة التاريخية وبكل أصدقائي وزملائي المشاركين في هذا الحدث الاستثنائي".

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