برلماني: نقل المومياوات الملكية سيكون له أثره العظيم على السياحة

وصف النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، حدث نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط بالحدث الهائل عالميا الذي انتظره الجميع ليتابعون تفاصيله.وقال عطية، في تصريحات له اليوم، إن مصر أبهرت العالم أمس بنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، في حدث تاريخي مهيب وجلل لا يتكرر كثيرا عبر التاريخ.وشدد عضو مجلس النواب، أن نقل المومياوات الملكية سيكون عظيم الأثر للسياحة المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مصر جذبت الأضواء من جديد لحضارتها الخالدة وآثارها الغير موجودة بالعالم كله.وأفاد نائب البحر الأحمر أن حدث نقل المومياوات الملكية، وجه رسالة لدول العالم بأن مصر بلد الحضارة والأمن والسلام والاستقرار، فضلا عن تعزيز قيم الفخر والاعتزاز لدى المصريين جميعا بحضارتهم وتاريخهم العريق.وأشاد النائب ناصر عطية، بتكاتف جميع المصريين شعبا وحكومة وقيادة سياسية من أجل إخراج هذا المشهد الجلل في صورة مبهرة للعالم كله، وهو ما تحقق بالفعل، فقد أعجب الجميع بعظمة الحضارة المصرية وملوكها، قائلا تحيا مصر وتحيا قيادتها التي رفعت رأسنا في العالم كله بأحداث عظيمة مذهلة.