الزراعة: التنسيق لحصول مزارعي أراضي الأوقاف على كارت الفلاح الذكي

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق على أن يتم التعاقد مع المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، لمدة ثلاث سنوات للجادين بموجب زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها في العقد.وأوضح للدستور، أنه تم التنسيق بين الوزارات الثلاثة الزراعة والري والأوقاف، لحصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، وإدخالهم في كارت الفلاح الذكي لصرف هذه المستحقات.وأضاف أنه تم التنسيق لمنح المزارعين الجادين المنتفعين بأراضى الأوقاف للحصول على قروض تنموية مدعمة ضمن البنك المركزي لدعم المشروعات، كما أن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات التي لها ولاية على الأراضي والأطيان الزراعية لممارسة مهامها وتقديم الخدمة المطلوبة للمزارعين المنتفعين بتلك الأراضي، كما أن وزارة الزراعة حصلت على كشوف كاملة لمستاجري أراضي الأوقاف لتوفير الخدمات الزراعية من خلال وزارة الزراعة وضمهم ضمن المستفيدين ضمن القوافل الإرشادية التي تجوب القرى بالمحافظات.