وسائل إعلام صينية تسلط الضوء على الرحلة الذهبية: «موكب أسطوري فريد»

سلطت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأحد الضوء على الرحلة الذهبية التي شهدت خروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واصفة إياها بـ "الموكب الأسطوري الفريد".وتناولت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تغطياتها الإخبارية اليوم الأحد، تفاصيل الرحلة الذهبية وافتتاح متحف الحضارة المقر الأخير للمومياوات، وذلك تحت عناوين "تفاصيل الرحلة الأخيرة لمومياوات 22 من ملوك وملكات الفراعنة"، "السيسي يعطي إشارة انطلاق موكب المومياوات الملكية الفرعونية إلى متحف الحضارة المصرية"، "السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية"وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مساء السبت 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة في مكان عرضها الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية في ضاحية الفسطاط جنوب القاهرة، وأنه تم نقل المومياوات من موقعها في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمتحف الحضارة في موكب أسطوري فريد، قادته مومياء الملك سقنن رع، الذي قاد الحرب ضد الهكسوس.ولفتت وسائل الإعلام الصينية إلى أن حفل استقبال المومياوات تم بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، منوهة إلى أنه قبل نقل المومياوات، أطلقت مصر حملة دولية للترويج للحدث، تضمنت إنتاج فيلم بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وترجمته إلى 14 لغة مختلفة، من ضمنها الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.