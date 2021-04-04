رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام صينية تسلط الضوء على الرحلة الذهبية: «موكب أسطوري فريد»

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:00 ص
الرحلة الذهبية
الرحلة الذهبية
ا ش ا
طباعة
سلطت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأحد الضوء على الرحلة الذهبية التي شهدت خروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واصفة إياها بـ "الموكب الأسطوري الفريد".

وتناولت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تغطياتها الإخبارية اليوم الأحد، تفاصيل الرحلة الذهبية وافتتاح متحف الحضارة المقر الأخير للمومياوات، وذلك تحت عناوين "تفاصيل الرحلة الأخيرة لمومياوات 22 من ملوك وملكات الفراعنة"، "السيسي يعطي إشارة انطلاق موكب المومياوات الملكية الفرعونية إلى متحف الحضارة المصرية"، "السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية"

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مساء السبت 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة في مكان عرضها الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية في ضاحية الفسطاط جنوب القاهرة، وأنه تم نقل المومياوات من موقعها في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمتحف الحضارة في موكب أسطوري فريد، قادته مومياء الملك سقنن رع، الذي قاد الحرب ضد الهكسوس.

ولفتت وسائل الإعلام الصينية إلى أن حفل استقبال المومياوات تم بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، منوهة إلى أنه قبل نقل المومياوات، أطلقت مصر حملة دولية للترويج للحدث، تضمنت إنتاج فيلم بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وترجمته إلى 14 لغة مختلفة، من ضمنها الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اكتشاف أطلال جدار وخندق أثريين عمرهما 5200 عام بالصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 4-4-2021

نيمار يوقف مفاوضات التجديد مع باريس للعودة للعب مع ميسى

عمل مسرحى وتمثال يخلدان ذكرى الأميرة ديانا فى 2021

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية