إعلامي إماراتي عن موكب المومياوات: مصر تعيد للحضارات وهجها

أشاد الإعلامي الإماراتي"علي خليفة" بحفل نقل موكب المومياوات الملكية، أمس السبت، من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.وقال خليفة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "مصر تعيد للحضارات وهجها وتطرب العالم بليلة زفة عرس بهيجة، مصر إذا ابتسمت فرح العالم بابتسامتها".وتضمن موكب المومياوات الملكية الذهبي أمس، في مشهد مهيب ورائع نقل 22 مومياء من المتحف المصري القديم بالقاهرة برفقة ممثلين يرتدون أزياء فرعونية على أنغام أسطورية إلى مستقرها الأخير.