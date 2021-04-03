«القوة والتميز».. قصة الـ21 طلقة التى أطلقت خلال استقبال «الموكب الذهبي»

شهد العالم أجمع اليوم السبت، حدثا تاريخا استثنائيا من مصر منبع الحضارات وهو احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة.وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لملوك وملكات مصر الـ22 خلال استقبالهم بمتحف الحضارة، فى نهاية رحلة الموكب الذهبى الذى بدأ من المتحف المصرى بميدان التحرير.وفي سياق متصل، يرصد "الدستور" القصة الكاملة وراء رقم 21:يعد إطلاق المدفعية 21 طلقة تقليدًا مشتركًا بين الدول أثناء الاحتفالات الوطنية، البداية كانت أثناء تحية البحرية البريطانية للمواقع الموجودة على الساحل بسبع طلقات، يقابل كل طلقة منها 3 طلقات من على الساحل، وهو ما يعني وصول عدد الطلقات إلى 21 طلقة، وتعني القوة والتميز.بعد ذلك أصدرت بريطانيا اقتراحا أن تكون التحية طلقة يقابلها طلقة "النار بالنار"، وعلى اعتبار أن بريطانيا تعتمد الــ21 طلقة، صار ذلك تقليدا ثابتًا، وأصبح بروتوكولا عالميا.جدير بالذكر أن الموكب تشكل من 22 مومياء ملكية، منها 18 ملكا، و4 مومياوات لملكات، وهم: "رمسيس الثانى ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع وتحتمس الأول وتحتمس الثانى وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وسقنن رع وحتشبسوت وأمنحتب الأول وأمنحتب الثانى وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتارى وميريت آمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تى وسيتى الأول وسيتى الثانى".