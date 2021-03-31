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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين ينعى الدكتور كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:40 م
رجائي عطية
رجائي عطية
إسلام نصير
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نعى نقيب المحامين رجائي عطية، ومجلس النقابة العامة، وفاة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وجاء نص النعي:

أنعى ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى المصريين بعميق الحزن والأسى الأستاذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

ونسأل الله تعالى أن يثيبه على قدر ما أعطى لوطنه على مدار عقود، وعلى كمال خلقه ورفعة مبادئه، وفيض ما بذله من عطاء في عديد من المجالات، كان فيها القيمة والقامة التي نالت احترام الجميع.

ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الحبيبة وكافة المصريين الصبر والعزاء، وإنا لله وإن إليه راجعون.

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