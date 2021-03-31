رجائي عطية يُحذر المحامين بسبب «الصيدليات»

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانًا اليوم الأربعاء، بشأن فواتير الأدوية من الصيدليات.وقال نقيب المحامين، إنه "تلاحظ أن بعض المحامين يتجاهلون الصيدليات المتعاقد معها بمعرفة النقابة، والمسجلة سلفًا في دليل مشروع العلاج، ويتقدمون بفواتير أدوية من صيدليات غير متعاقد معها، الأمر الذي يخل إخلالًا جسيمًا بالقواعد والضوابط المتبعة".وتابع "يرجى الإحاطة بأنه لا يلتفت إلى الفواتير الصادرة من صيدليات غير متعاقد معها، ما لم تبد الصيدليات المتعاقد معها كتابة أن الدواء غير متوافر لديها، أو كان لا يوجد صيدليات متعاقد معها في المحيط الذي يعالج أو يقيم فيه المحامي".