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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية يُحذر المحامين بسبب «الصيدليات»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:52 م
رجائي عطية
رجائي عطية
سيد على
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أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانًا اليوم الأربعاء، بشأن فواتير الأدوية من الصيدليات.

وقال نقيب المحامين، إنه "تلاحظ أن بعض المحامين يتجاهلون الصيدليات المتعاقد معها بمعرفة النقابة، والمسجلة سلفًا في دليل مشروع العلاج، ويتقدمون بفواتير أدوية من صيدليات غير متعاقد معها، الأمر الذي يخل إخلالًا جسيمًا بالقواعد والضوابط المتبعة".

وتابع "يرجى الإحاطة بأنه لا يلتفت إلى الفواتير الصادرة من صيدليات غير متعاقد معها، ما لم تبد الصيدليات المتعاقد معها كتابة أن الدواء غير متوافر لديها، أو كان لا يوجد صيدليات متعاقد معها في المحيط الذي يعالج أو يقيم فيه المحامي".

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