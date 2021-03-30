كندا تدعو إلى استجابة عالمية منسقة من أجل انتعاش اقتصادى سلس

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى استجابة عالمية منسقة لضمان حدوث انتعاش اقتصادي سلس بعد انتهاء وباء (كورونا)، وأكد أنه ليس بمقدور بلاده أن تنتصر على فيروس (كورونا) حال لم تتوفر لكل الدول الموارد اللازمة لكي تتعافى هي أيضًا.وقال زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد- خلال حديثه أمام اجتماع افتراضي نظمته منظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "تريد كندا إيجاد حلول حقيقية تساعد الجميع، بمن فيهم الأكثر ضعفا في هذا العالم، على التعافي من الأزمة" قائلا: "معًا، في اجتماعات كهذا، يمكننا مواصلة بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للجميع".وشدد ترودو على أربعة مواضيع رئيسية لهذا الاجتماع وهي: "تحسين السيولة العالمية، وإطالة أمد تخفيف عبء الديون وتوسيع نطاقه، وإجراء أوسع عملية إصلاح فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون، والنظر في أهلية الحصول على المساعدات الدولية".