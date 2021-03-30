مسؤول ألماني يدعو البرلمان إلى تعديل قانون الوقاية من العدوى

دعا مسؤول ألماني بارز برلمان بلاده إلى تعديل سريع لقانون الحماية من العدوى، في ظل التفشي المتزايد لأعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال يواخيم شتامب، نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا، لإذاعة غرب ألمانيا (دابليو دي أر) اليوم الثلاثاء، إنه بدلا من الذهاب في عطلة عيد الفصح، يتعين على البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" إقرار "أطر قانون الوقاية من العدوى"، التي تقوم الولايات والمحليات بتطبيقها بعد ذلك.وتابع شتامب الذي يشغل منصب الوزير المحلي لشؤون الأسرة في الولاية، أن نتيجة ذلك لن تكون "لقطات سريعة" كالتي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة والولايات، ثم إلغاء خطة راحة الفصح الممتدة من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "ولكن سيتم حينئذ مناقشة الأمر بعقلانية ويمكن أن يكون ذلك أساسا لعشرة أسابيع صعبة مقبلة".