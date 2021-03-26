«الإصلاح والتنمية» ينظم زيارات عاجلة لمستشفيات مصابي حادث قطاري سوهاج

تابع حزب الإصلاح والتنمية وقياداته ورئيسه ببالغ الحزن حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع في الساعات القليلة الماضية، والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين وإصابة ما يقرب من مائة مواطن.وناشد الحزب بالسادة المسئولين سرعة تحديد هوية المتسببين في الحادث والذين تسببوا في وقوعه، وتقديم الرعاية السريعة والشاملة للمصابين بالإضافة لسرعة العمل على صرف التعويضات اللازمة لكلا من المصابين وأسر الضحايا.وينظم قيادات الحزب زيارات ميدانية عاجلة لمستشفيات سوهاج العام، وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة لتفقد أحوال المصابين وتقديم الدعم الممكن لهم.