محافظ الفيوم: قطاع الثقافة يشهد طفرة كبيرة
الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:01 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، على مسرح قصر الثقافة.
ذلك بحضور اللواء رمزين المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والأستاذ جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والأستاذة سماح كامل مدير فرع ثقافة الفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وعدد محدود من الجمهور طبقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.
تدور أحداث العرض المسرحي حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
وجاء العمل في إطار فنى محكم من خلال البطولة للفنان سامح حسين، وشخصيات العمل سواء الرئيسية أو الثانوية، وتنوع الصراع من صراع مرهص إلى صراع صاعد وصولًا للحبكة الفنية ومنها للصراع الهابط ثم الخاتمة، وتنوع المكان بالمسرحية من مكان القصر إلى الجزيرة النائية وغيرها، كما شمل العرض أسلوب الإسقاط على الواقع الاجتماعي للتوعية بالعديد من المشكلات كصراع الطبقات، والوفاء، والتحلي بالمثل العليا، وجاء الحوار فى أغلب أحيانه يحمل في طياته الحكمة والتوجيه والإرشاد.
وعقب نهاية العرض وجه محافظ الفيوم الشكر للقائمين عليه، مشيدًا بالعمل المسرحي الذي قدموه، مؤكدًا ااهتمام المحافظة بدعم الفنون والثقافة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة بجانب قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات إلى أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التى تدعو للتفاؤل والأمل، من خلال المشروعات القومية العملاقة التى يتم انجازها بمختلف المحافظات.
وأضاف محافظ الفيوم، بأن العمل المسرحي الذي تم عرضه يؤكد على أن قطاع الثقافة بشكل عام والمسرح القومي بشكل خاص، يشهد طفرة كبيرة في تبني الأعمال الجادة، التى تسهم في رفع الوعي لدى المواطنين وعرضها على مسارح الدولة بشتى أنحاء المحافظات، لافتًا إلى أن العرض المسرحي "المتفائل" يتميز بالتنوع ويضم كافة الأعمار، مؤكدًا أن مصر ولادة دائمًا، وأنه من الجميل أن يتم عرض مثل تلك المسرحيات الراقية.
ومن جانبة أعرب رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بحضور محافظ الفيوم لمشاهدة العرض، مشيرًا إلى أن العرض المسرحي "المتفائل" يأتى بالتعاون بين البيت الفني للمسرح وقصور الثقافة، لتقديم عروضه الإحترافية بمختلف المحافظات بالمجان، تحقيقا للعدالة الثقافية والتي هي حق من حقوق المواطن، واتساقا مع اتجاه وزارة الثقافة المصرية، حيث تقدم فرقة «المسرح القومي» عرضها «المتفائل»، والذي يعود من جديد للمحافظات ومنها الفيوم.
وعلى هامش العرض المسرحي كرم محافظ الفيوم رئيس البيت الفني للمسرح، وبطل العرض المسرحي الفنان سامح حسين، وعدد من ممثلي العرض، بمنحهم الدروع التذكارية، تأكيدًا لدورهم الفاعل في الارتقاء بالعملية الثقافية والفنون المسرحية.
ذلك بحضور اللواء رمزين المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والأستاذ جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والأستاذة سماح كامل مدير فرع ثقافة الفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وعدد محدود من الجمهور طبقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.
تدور أحداث العرض المسرحي حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
وجاء العمل في إطار فنى محكم من خلال البطولة للفنان سامح حسين، وشخصيات العمل سواء الرئيسية أو الثانوية، وتنوع الصراع من صراع مرهص إلى صراع صاعد وصولًا للحبكة الفنية ومنها للصراع الهابط ثم الخاتمة، وتنوع المكان بالمسرحية من مكان القصر إلى الجزيرة النائية وغيرها، كما شمل العرض أسلوب الإسقاط على الواقع الاجتماعي للتوعية بالعديد من المشكلات كصراع الطبقات، والوفاء، والتحلي بالمثل العليا، وجاء الحوار فى أغلب أحيانه يحمل في طياته الحكمة والتوجيه والإرشاد.
وعقب نهاية العرض وجه محافظ الفيوم الشكر للقائمين عليه، مشيدًا بالعمل المسرحي الذي قدموه، مؤكدًا ااهتمام المحافظة بدعم الفنون والثقافة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة بجانب قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات إلى أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التى تدعو للتفاؤل والأمل، من خلال المشروعات القومية العملاقة التى يتم انجازها بمختلف المحافظات.
وأضاف محافظ الفيوم، بأن العمل المسرحي الذي تم عرضه يؤكد على أن قطاع الثقافة بشكل عام والمسرح القومي بشكل خاص، يشهد طفرة كبيرة في تبني الأعمال الجادة، التى تسهم في رفع الوعي لدى المواطنين وعرضها على مسارح الدولة بشتى أنحاء المحافظات، لافتًا إلى أن العرض المسرحي "المتفائل" يتميز بالتنوع ويضم كافة الأعمار، مؤكدًا أن مصر ولادة دائمًا، وأنه من الجميل أن يتم عرض مثل تلك المسرحيات الراقية.
ومن جانبة أعرب رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بحضور محافظ الفيوم لمشاهدة العرض، مشيرًا إلى أن العرض المسرحي "المتفائل" يأتى بالتعاون بين البيت الفني للمسرح وقصور الثقافة، لتقديم عروضه الإحترافية بمختلف المحافظات بالمجان، تحقيقا للعدالة الثقافية والتي هي حق من حقوق المواطن، واتساقا مع اتجاه وزارة الثقافة المصرية، حيث تقدم فرقة «المسرح القومي» عرضها «المتفائل»، والذي يعود من جديد للمحافظات ومنها الفيوم.
وعلى هامش العرض المسرحي كرم محافظ الفيوم رئيس البيت الفني للمسرح، وبطل العرض المسرحي الفنان سامح حسين، وعدد من ممثلي العرض، بمنحهم الدروع التذكارية، تأكيدًا لدورهم الفاعل في الارتقاء بالعملية الثقافية والفنون المسرحية.