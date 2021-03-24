محافظ الفيوم: قطاع الثقافة يشهد طفرة كبيرة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، على مسرح قصر الثقافة.ذلك بحضور اللواء رمزين المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والأستاذ جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والأستاذة سماح كامل مدير فرع ثقافة الفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وعدد محدود من الجمهور طبقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.تدور أحداث العرض المسرحي حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.وجاء العمل في إطار فنى محكم من خلال البطولة للفنان سامح حسين، وشخصيات العمل سواء الرئيسية أو الثانوية، وتنوع الصراع من صراع مرهص إلى صراع صاعد وصولًا للحبكة الفنية ومنها للصراع الهابط ثم الخاتمة، وتنوع المكان بالمسرحية من مكان القصر إلى الجزيرة النائية وغيرها، كما شمل العرض أسلوب الإسقاط على الواقع الاجتماعي للتوعية بالعديد من المشكلات كصراع الطبقات، والوفاء، والتحلي بالمثل العليا، وجاء الحوار فى أغلب أحيانه يحمل في طياته الحكمة والتوجيه والإرشاد.وعقب نهاية العرض وجه محافظ الفيوم الشكر للقائمين عليه، مشيدًا بالعمل المسرحي الذي قدموه، مؤكدًا ااهتمام المحافظة بدعم الفنون والثقافة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة بجانب قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات إلى أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التى تدعو للتفاؤل والأمل، من خلال المشروعات القومية العملاقة التى يتم انجازها بمختلف المحافظات.وأضاف محافظ الفيوم، بأن العمل المسرحي الذي تم عرضه يؤكد على أن قطاع الثقافة بشكل عام والمسرح القومي بشكل خاص، يشهد طفرة كبيرة في تبني الأعمال الجادة، التى تسهم في رفع الوعي لدى المواطنين وعرضها على مسارح الدولة بشتى أنحاء المحافظات، لافتًا إلى أن العرض المسرحي "المتفائل" يتميز بالتنوع ويضم كافة الأعمار، مؤكدًا أن مصر ولادة دائمًا، وأنه من الجميل أن يتم عرض مثل تلك المسرحيات الراقية.ومن جانبة أعرب رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بحضور محافظ الفيوم لمشاهدة العرض، مشيرًا إلى أن العرض المسرحي "المتفائل" يأتى بالتعاون بين البيت الفني للمسرح وقصور الثقافة، لتقديم عروضه الإحترافية بمختلف المحافظات بالمجان، تحقيقا للعدالة الثقافية والتي هي حق من حقوق المواطن، واتساقا مع اتجاه وزارة الثقافة المصرية، حيث تقدم فرقة «المسرح القومي» عرضها «المتفائل»، والذي يعود من جديد للمحافظات ومنها الفيوم.وعلى هامش العرض المسرحي كرم محافظ الفيوم رئيس البيت الفني للمسرح، وبطل العرض المسرحي الفنان سامح حسين، وعدد من ممثلي العرض، بمنحهم الدروع التذكارية، تأكيدًا لدورهم الفاعل في الارتقاء بالعملية الثقافية والفنون المسرحية.