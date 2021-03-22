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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:14 ص
مواد البناء
مواد البناء
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد داخل السوق المحلية كالتالى:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه

سعر طن الحديد عطية 13400 جنيه

سعر طن الحديد سرحان 13300

سعر طن الحديد مراكبى 13300

سعر طن حديد المصريين 13500

سعر طن حديد مصر الكومى 13300

سعر طن حديد المعادى 13300

سعر طن حديد العشرى 13300

سعر طن حديد مصر ستيل 13300

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية

سعر طن أسمنت النصر 750 جنية

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنية

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنية

سعر طن أسمنت السويس 770 جنية

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنية

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية

سعر طن اسمنت المسله 725 جنية

سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيه فى الاسكندرية

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيه

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 فى القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه

وجاء سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية كالتالى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

أسعار الجبس اليوم

ووصل متوسط سعر الجبس، اليوم بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.

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