أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 05:14 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021
أسعار الحديد اليوم
وجاءت أسعار الحديد داخل السوق المحلية كالتالى:
سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.
سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه
سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه
سعر طن الحديد عطية 13400 جنيه
سعر طن الحديد سرحان 13300
سعر طن الحديد مراكبى 13300
سعر طن حديد المصريين 13500
سعر طن حديد مصر الكومى 13300
سعر طن حديد المعادى 13300
سعر طن حديد العشرى 13300
سعر طن حديد مصر ستيل 13300
وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:
سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية
سعر طن أسمنت النصر 750 جنية
سعر طن أسمنت المهندس 740 جنية
سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية
سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية
سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية
سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية
سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية
سعر طن أسمنت سيناء 735 جنية
سعر طن أسمنت السويس 770 جنية
سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية
سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية
سعر طن اسمنت السويدي 795 جنية
سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية
سعر طن اسمنت المسله 725 جنية
سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيه فى الاسكندرية
سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيه
سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 فى القاهرة
سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه
وجاء سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية كالتالى:
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية
سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية
سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه
أسعار الجبس اليوم
ووصل متوسط سعر الجبس، اليوم بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021
أسعار الحديد اليوم
وجاءت أسعار الحديد داخل السوق المحلية كالتالى:
سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.
سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه
سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه
سعر طن الحديد عطية 13400 جنيه
سعر طن الحديد سرحان 13300
سعر طن الحديد مراكبى 13300
سعر طن حديد المصريين 13500
سعر طن حديد مصر الكومى 13300
سعر طن حديد المعادى 13300
سعر طن حديد العشرى 13300
سعر طن حديد مصر ستيل 13300
وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:
سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية
سعر طن أسمنت النصر 750 جنية
سعر طن أسمنت المهندس 740 جنية
سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية
سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية
سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية
سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية
سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية
سعر طن أسمنت سيناء 735 جنية
سعر طن أسمنت السويس 770 جنية
سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية
سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية
سعر طن اسمنت السويدي 795 جنية
سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية
سعر طن اسمنت المسله 725 جنية
سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيه فى الاسكندرية
سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيه
سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 فى القاهرة
سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه
وجاء سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية كالتالى:
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية
سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية
سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه
أسعار الجبس اليوم
ووصل متوسط سعر الجبس، اليوم بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.