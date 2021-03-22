يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021أسعار الحديد اليوموجاءت أسعار الحديد داخل السوق المحلية كالتالى:سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيهسعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيهسعر طن الحديد عطية 13400 جنيهسعر طن الحديد سرحان 13300سعر طن الحديد مراكبى 13300سعر طن حديد المصريين 13500سعر طن حديد مصر الكومى 13300سعر طن حديد المعادى 13300سعر طن حديد العشرى 13300سعر طن حديد مصر ستيل 13300وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيةسعر طن أسمنت النصر 750 جنيةسعر طن أسمنت المهندس 740 جنيةسعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيةسعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيةسعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيةسعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيةسعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيةسعر طن أسمنت سيناء 735 جنيةسعر طن أسمنت السويس 770 جنيةسعر طن أسمنت حلوان 775 جنيةسعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيةسعر طن اسمنت السويدي 795 جنيةسعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيةسعر طن اسمنت المسله 725 جنيةسعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيه فى الاسكندريةسعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيهسعر طن أسمنت شركة المنيا 780 فى القاهرةسعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيهوجاء سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية كالتالى:سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيةسعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيةسعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيةسعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيهأسعار الجبس اليومووصل متوسط سعر الجبس، اليوم بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.