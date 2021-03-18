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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي

الخميس 18/مارس/2021 - 06:41 م
عروض فنية بالمسرح
عروض فنية بالمسرح المتنقل
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بني سويف حفل فني على المسرح المنتقل بواحة ميدوم بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث تضمنت الفعاليات عرض فني لفرقة براس ساوند باند من دار الأوبرا المصرية، أعقبها عرض فني لفرقة بني سويف القومية للفنون الشعبية.

تلاها عرض لفرقة الفنون الشعبية لذوي الإحتياجات الخاصة قدمت رقصات" الفرعوني، الصعيدي، السمسمية، الشهيد، التنورة، النوبة، الآلات الشعبية، السحجة، الحرفيين"، بالإضافة إلى عرض فني للفرقة المصرية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي وقدمت أغاني "يا أحلى اسم في الوجود يا مصر، إن جيت للحق أنا زعلانه، أحلى بلد بلدي، حلوه بلادي السمره بلادي، طاير يا هواء، مطلوب من كل وطني، منقولش ايه اديتنا مصر، يا حبيبتي يا مصر، وعرض لفرقة ابوصير للآلات الشعبية بقيادة المايسترو محمد خليفة، بحضور د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية.

وعلى هامش الحفل افتتح غنيم معرض نتاج للورش الفنية والحرف البيئية بفرع ثقافة بني سويف وأشاد بدقة الأعمال اليدوية وجمالها الفني.
عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي
عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي
عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي
عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي
عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي
عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي

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