رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس سيدة خدرت رجلا وسرقته في منزلة بعابدين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:09 م
حبس سيدة
حبس سيدة
نجلاء رفاعي
طباعة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، اليوم الأربعاء، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لقيامها بسرقة مواطن بعد تخديره داخل شقته بعابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة حافظة النقود الخاصة به وبداخلها مبلغ مالي و3 فيزا كارد وبطاقة الرقم القومي وكارنيه خاص بالشركة محل عمله، وتلقيه عدة رسائل على هاتفة المحمول من البنك تفيد سحب مبلغ مالي من الحساب الخاص به من ماكينة الصراف الآلي، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وأقرت بأنه نظرًا لعلمها بتواجد المجنى عليه بمفرده بالشقة محل سكنه وترددها عليه لقضاء بعض المستلزمات الشخصية له مقابل مبالغ مالية وسابقة قيام المجنى عليه بإخبارها بالرقم السرى الخاص بالفيزا كارد خاصته.

اختمر في ذهنها فكرة سرقته، حيث توجهت للشقة محل سكن المجنى عليه لقضاء بعض المستلزمات له، وقامت بشراء زجاجة مياه غازية ووضعت بداخلها قرص من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه وعقب فقدانه الوعى استولت على المسروقات ولاذت بالفرار.

وعقب ذلك توجهت لماكينة الصراف الآلي وتمكنت من سحب المبلغ المالي المستولى عليه، وتم بإرشادها ضبط حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات وضبط خاتم ذهب أقرت بشرائه من متحصلات الواقعة وإنفاقها باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. ما كان يدبر فى الخفاء!

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر